https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/voyna-kotoruyu-abkhaziya-staralas-izbezhat-kruglyy-stol-k-30-letiyu-nachala-ovna-1040835569.html

Эпохальная война: круглый стол к 30-летию начала ОВНА провели в Сухуме

Эпохальная война: круглый стол к 30-летию начала ОВНА провели в Сухуме

Центр стратегических исследований при президенте Абхазии провел круглый стол в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, посвященный предстоящему... 09.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-09T19:51+0300

2022-08-09T19:51+0300

2022-08-09T20:38+0300

в абхазии

абхазия

сухум

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Участники встречи рассказали о том, какие исторические события предшествовали началу боевых действий, как жителям республики удалось противостоять агрессору и защитить свою страну.Бадрак Авидзба, SputnikЭпохальное событиеОткрывая круглый стол, руководитель Центра стратегических исследований при президенте Вячеслав Чирикба отметил, что день начала Отечественной войны народа Абхазии – 14 августа 1992 года, стал эпохальным, поскольку он изменил ход истории современной Абхазии."На нашей встрече присутствуют люди, которые принимали непосредственное и самое активное участие во всех событиях, имевших место накануне войны и ее ходе. Мы услышим ценнейшие свидетельства очевидцев, участников тех судьбоносных событий, итогом деятельности которых стала победа нашего народа в этой тяжелейшей войне и как результат воссоздание независимого Абхазского государства", - подчеркнул он.Победа народа Абхазии была бы невозможной без сплочения всего народа страны, умелого, решительного руководства выдающегося лидера Владислава Ардзинба, самоотверженности бойцов абхазской армии, не щадивших жизни за свободу страны и бескорыстной помощи братских народов Северного Кавказа, добровольцев из России, Приднестровья, Южной Осетии, добавил глава ЦСИ.В продолжение встречи депутат Парламента Абхазии Леонид Лакербая отметил, что уже с середины 80-х годов центробежные силы стали доминировать на советском пространстве, в этом смысле Грузия выделялась особо.Тогда началась битва абхазских и грузинских ученых, которые смотрели на взаимоотношения двух народов, сквозь призму истории."У нас были выдающиеся ученые, которые ни в чем не уступали наши оппонентам из Тбилиси. Я бы отметил Лыхненский сход, который имел место 18 марта 1989 года, где было принято обращение, речь шла о том, что Абхазия должна быть самостоятельной республикой. В ответ на это, 9 апреля 1989 года в Тбилиси прошел митинг, главная цель этого митинга была фактически ликвидация абхазской автономии. Показательно то, что говорил Звиад Гамсахурдия о том, что абхазской нации вообще не существует, что – мы поможем им самоопределиться на Северном Кавказе, откуда они пришли", - вспомнил Лакербая.Единение за справедливостьО роли общественно-политического движения "Аидгылара", которая отстаивала интересы абхазского народа рассказал его бывший руководитель, ныне секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба."Когда началась перестройка, появились новые надежды на справедливое решение национальных вопросов, которые стояли на протяжении многих лет перед нашим обществом. Это был итог борьбы всего абхазского народа, многих поколений, в ХХ веке были массовые выступления 1931 года, 50-х, 60-х, 70-х годов, через каждые 10 лет абхазский народ выступал с требованиями восстановить историческую справедливость", - отметил он.Шамба зачитал отрывок из газеты "Литературная Грузия" от 1988 года, которая свидетельствует об агрессивной политике Грузии в отношении Абхазии."Писатель Силагадзе пишет – "В Грузии ничего не должно быть негрузинского, негрузин тоже должен стать грузином в Грузии". Вот такие высказывания конечно вселяли тревогу не только среди абхазского населения, но и среди народов, населявших Абхазскую автономию в то время. Это как раз и подтолкнуло к тому, что вокруг "Аидгылара" стали объединяться и другие национальные общины Абхазии", - рассказал Шамба.Выступавшие на встрече говорили о политике угнетения прав Абхазии, которую Грузия проводила на всем протяжении существования Советского Союза. Итогом этого стали решительные шаги руководства республики, направленные на возвращение к самостоятельному статусу Абхазии. Грузия, которая не желала мириться с законным отделением Абхазии ввела войска в республику, однако ей не удалось захватить страну, так как на ее защиту встали жители и примкнувшие к ним добровольцы.Похожая ситуация была в Южной Осетии, которая с 1989 года находилась в состоянии войны, отметил посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин процитировал слова из произведения Гете – "Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой"."И вот история Абхазии, это подтверждение этому, ну и опять же, хоть это и Иосиф Виссарионович, хотел бы вспомнить, что "Враг был силен, тем ценнее наша Победа". Так что вас всех ветеранов поздравляю, желаю самого наилучшего", - сказал дипломат.Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов в свою очередь заметил, что большую ценность представляют свидетельства очевидцев и участников событий, которые происходили в преддверии и во время войны, услышанные из первых уст."Единственное желание – это желание как можно больше молодых людей познакомить с вашими воспоминаниями и с тем, что вы пережили, потому что это не должно повторяться. Одно дело, когда ты читаешь, и другое дело, когда слышишь эти эмоции от людей, которые это все пережили", - сказал он.14 августа 1992 года отряды национальной гвардии Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Республики Абхазия, так началась Отечественная война народа Абхазии, продлившаяся 413 дней и завершившаяся 30 сентября 1993 года победой Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/zakon-o-veteranakh-otechestvennoy-voyny-naroda-abkhazii-prinyat-v-pervom-chtenii-1037751483.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/Pervaya-krov-stolknoveniyakh-mezhdu-gruzinami-i-abkhazami-v-1989-godu--1032844577.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210814/Skorpion-dlya-otchayannykh-veteran-Otar-Gogua-ob-Otechestvennoy-voyne-naroda-Abkhazii-1033035597.html

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абхазия, сухум, отечественная война народа абхазии (1992-1993)