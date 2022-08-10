https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/aslan-bzhaniya-provel-soveschanie-po-ekonomicheskim-voprosam-1040854601.html
Аслан Бжания провел совещание по экономическим вопросам
Аслан Бжания провел совещание по экономическим вопросам
Во встрече принимали участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, замруководителя администрации президента Зураб Каджая, вице-премьер... 10.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-10T18:01+0300
2022-08-10T18:01+0300
2022-08-10T18:01+0300
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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Аслан Бжания провел совещание, на котором обсудил с членами правительства и представителями Администрации президента актуальные экономические проблемы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Кроме того, участники совещания обсудили проект межправительственного абхазо-российского соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов в Абхазии.По поручению главы государства, абхазские чиновники проработают проект документа совместно с российскими коллегами.
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Аслан Бжания провел совещание по экономическим вопросам
Во встрече принимали участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, замруководителя администрации президента Зураб Каджая, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба.
СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Аслан Бжания провел совещание, на котором обсудил с членами правительства и представителями Администрации президента актуальные экономические проблемы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Повесткой дня стали вопросы энергетического и социально-экономического развития Абхазии.
Кроме того, участники совещания обсудили проект межправительственного абхазо-российского соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов в Абхазии.
По поручению главы государства, абхазские чиновники проработают проект документа совместно с российскими коллегами.