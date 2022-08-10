https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/aslan-bzhaniya-provel-soveschanie-po-ekonomicheskim-voprosam-1040854601.html

Аслан Бжания провел совещание по экономическим вопросам

Аслан Бжания провел совещание по экономическим вопросам

Во встрече принимали участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, замруководителя администрации президента Зураб Каджая, вице-премьер... 10.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-10T18:01+0300

2022-08-10T18:01+0300

2022-08-10T18:01+0300

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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Аслан Бжания провел совещание, на котором обсудил с членами правительства и представителями Администрации президента актуальные экономические проблемы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Кроме того, участники совещания обсудили проект межправительственного абхазо-российского соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов в Абхазии.По поручению главы государства, абхазские чиновники проработают проект документа совместно с российскими коллегами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/dva-chasa-na-otvety-press-konferentsiya-bzhaniya-1040718905.html

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