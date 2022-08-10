https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/bolee-700-novykh-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-krasnodarskom-krae-1040844618.html
Более 700 новых случаев COVID-19 выявлено в Краснодарском крае
Более 700 новых случаев COVID-19 выявлено в Краснодарском крае
С начала пандемии в крае было проведено более семи миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. 10.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-10T12:41+0300
2022-08-10T12:41+0300
2022-08-10T12:53+0300
мировая пандемия коронавируса covid-19
новости
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/10/1037157640_0:76:3371:1972_1920x0_80_0_0_c03a9863643a2cb97bb2a06f612eb320.jpg
СУХУМ, 10 авг – Sputnik. В Краснодарском крае за сутки выявлено 775 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб края.Среди заболевших 483 женщины и 292 мужчины. 55 заболевших – дети. Самому младшему пациенту 5 месяцев, а старшему – 92 года.Из общего числа заболевших 284 пациента – жители Краснодара, 95 положительных тестов было зафиксировано в Сочи, 84 – в Новороссийске, 44 – в Анапе.Всего с начала пандемии подтвердили 269 525 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос до 4742.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/bolee-300-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-abkhazii-za-pervuyu-nedelyu-avgusta-1040822018.html
краснодарский край
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/10/1037157640_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_da742884739b5311ef4dcf58657d5df8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, краснодарский край
Более 700 новых случаев COVID-19 выявлено в Краснодарском крае
12:41 10.08.2022 (обновлено: 12:53 10.08.2022)
С начала пандемии в крае было проведено более семи миллионов тестов на коронавирусную инфекцию.
СУХУМ, 10 авг – Sputnik.
В Краснодарском крае за сутки выявлено 775 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает
оперштаб края.
Среди заболевших 483 женщины и 292 мужчины. 55 заболевших – дети. Самому младшему пациенту 5 месяцев, а старшему – 92 года.
Из общего числа заболевших 284 пациента – жители Краснодара, 95 положительных тестов было зафиксировано в Сочи, 84 – в Новороссийске, 44 – в Анапе.
Всего с начала пандемии подтвердили 269 525 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос до 4742.