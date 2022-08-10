https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/bolee-700-novykh-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-krasnodarskom-krae-1040844618.html

Более 700 новых случаев COVID-19 выявлено в Краснодарском крае

Более 700 новых случаев COVID-19 выявлено в Краснодарском крае

С начала пандемии в крае было проведено более семи миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. 10.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-10T12:41+0300

2022-08-10T12:41+0300

2022-08-10T12:53+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

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краснодарский край

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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. В Краснодарском крае за сутки выявлено 775 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб края.Среди заболевших 483 женщины и 292 мужчины. 55 заболевших – дети. Самому младшему пациенту 5 месяцев, а старшему – 92 года.Из общего числа заболевших 284 пациента – жители Краснодара, 95 положительных тестов было зафиксировано в Сочи, 84 – в Новороссийске, 44 – в Анапе.Всего с начала пандемии подтвердили 269 525 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос до 4742.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/bolee-300-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-abkhazii-za-pervuyu-nedelyu-avgusta-1040822018.html

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мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, краснодарский край