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Даур Кове обсудил вопросы культурного сотрудничества Абхазии и Приднестровья
Даур Кове обсудил вопросы культурного сотрудничества Абхазии и Приднестровья
Несмотря на сложности в организации поездок за рубеж, представители двух республик обсудили разные пути взаимодействия, в том числе в онлайн-формате. 10.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-10T15:57+0300
2022-08-10T15:57+0300
2022-08-10T15:57+0300
в абхазии
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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Министр культуры Абхазии Даур Кове провел переговоры по видеосвязи с начальником Государственной службы по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики Марией Кырмыз. Об этом сообщает Минкульт Абхазии.Так, например, главы культурных ведомств договорились об участии представителей Абхазии и Приднестровья в различных семинарах, конференциях и других мероприятиях, связанных с культурой.Кроме того, Даур Кове заинтересовался возможностью взаимодействия Сухумского государственного музучилища и Приднестровского государственного института искусств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/daur-kove-provel-onlayn-peregovory-s-ministrom-kultury-nikaragua-1040599465.html
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даур кове, новости, министерство культуры
Даур Кове обсудил вопросы культурного сотрудничества Абхазии и Приднестровья
Несмотря на сложности в организации поездок за рубеж, представители двух республик обсудили разные пути взаимодействия, в том числе в онлайн-формате.
СУХУМ, 10 авг - Sputnik.
Министр культуры Абхазии Даур Кове провел переговоры по видеосвязи с начальником Государственной службы по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики Марией Кырмыз. Об этом сообщает
Минкульт Абхазии.
"Отмечая сложность в настоящее время осуществления поездок творческих коллективов или делегаций в республики, стороны договорились о развитии возможных форм сотрудничества", - говорится в сообщении.
Так, например, главы культурных ведомств договорились об участии представителей Абхазии и Приднестровья в различных семинарах, конференциях и других мероприятиях, связанных с культурой.
Кроме того, Даур Кове заинтересовался возможностью взаимодействия Сухумского государственного музучилища и Приднестровского государственного института искусств.