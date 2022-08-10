https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/daur-kove-obsudil-voprosy-kulturnogo-sotrudnichestva-abkhazii-i-pridnestrovya-1040848408.html

Даур Кове обсудил вопросы культурного сотрудничества Абхазии и Приднестровья

Даур Кове обсудил вопросы культурного сотрудничества Абхазии и Приднестровья

Несмотря на сложности в организации поездок за рубеж, представители двух республик обсудили разные пути взаимодействия, в том числе в онлайн-формате. 10.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-10T15:57+0300

2022-08-10T15:57+0300

2022-08-10T15:57+0300

в абхазии

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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Министр культуры Абхазии Даур Кове провел переговоры по видеосвязи с начальником Государственной службы по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики Марией Кырмыз. Об этом сообщает Минкульт Абхазии.Так, например, главы культурных ведомств договорились об участии представителей Абхазии и Приднестровья в различных семинарах, конференциях и других мероприятиях, связанных с культурой.Кроме того, Даур Кове заинтересовался возможностью взаимодействия Сухумского государственного музучилища и Приднестровского государственного института искусств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/daur-kove-provel-onlayn-peregovory-s-ministrom-kultury-nikaragua-1040599465.html

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даур кове, новости, министерство культуры