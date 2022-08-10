https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/delo-anzora-tarba-peredano-na-rassmotrenie-v-sukhumskiy-sud-1040843616.html

Дело Анзора Тарба передано на рассмотрение в Сухумский суд

Дело Анзора Тарба передано на рассмотрение в Сухумский суд

Ранее Кассационная коллегия Верховного суда отменила оправдательный приговор, который был вынесен 10 ноября 2020 года. Дело было возвращено прокурору для... 10.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-10T11:23+0300

2022-08-10T11:23+0300

2022-08-10T12:14+0300

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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии направила в Сухумский городской суд уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками МВД республики для рассмотрения по существу. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.Согласно материалам дела, Джикирба и Чедия обвиняются в двух эпизодах организации превышения должностных полномочий с применением насилия в отношении подозреваемого Нугзара Папава и в отношении административно арестованного Анзора Тарба, что привело к смерти последнего (части 3 статьи 32 – п.п. "а", "б" части 3 статьи 288, части 3 статьи 32 – п.п. "а", "б", "в" части 3 статьи 288 УК Абхазии).Аутлев и Кулов, в свою очередь, обвиняются в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть Анзора Тарба (п.п. "а", "б", "в" части 3 статьи 288 и части 4 статьи 105 УК Абхазии).Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.10 ноября 2020 года Сухумский городской суд во главе с судьей Инаром Кварчия вынес оправдательный вердикт всем обвиняемым в деле, ввиду отсутствия доказательств их виновности. Также суд постановил, что из-за сотрудников Генеральной прокуратуры Абхазии, которые не в полной мере реализовали свои полномочия при расследовании дела, были утеряны важные вещественные доказательства.13 ноября Генеральная прокуратура заявила, что считает приговор Сухумского горсуда незаконным и необоснованным и намерена обжаловать решение суда в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210323/-Verkhovnyy-sud-otmenil-opravdatelnyy-prigovor-sotrudnikam-MVD-v-dele-Anzora-Tarba-1032070215.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211007/Ombudsmen-rasskazala-o-probleme-nasiliya-nad-zaderzhannymi-v-Abkhazii-1033370970.html

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