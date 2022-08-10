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Гендиректор МАГАТЭ выразил желание отправиться на Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ выразил желание отправиться на Запорожскую АЭС
По заявлению Минобороны России, авария на Запорожской АЭС может превзойти по масштабам Чернобыль и Фукусиму. 10.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-10T21:07+0300
2022-08-10T21:07+0300
2022-08-10T21:07+0300
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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформирует Совбез ООН о желании возглавить миссию экспертов на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Гросси. Кроме того, в четверг состоится заседание Совбеза ООН, созываемое Россией, на котором будет обсуждаться ситуация на атомной электростанции. Запорожская АЭС с марта находится под охраной российских военных. В последнее время участились случаи обстрела станции с украинской стороны, которые Минобороны России расценивает как ядерный терроризм. В результате обстрела, который произошел 5 августа, в городе Энергодар частично отсутствовало электричество и водоснабжение, на АЭС была обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока и снижена вырабатываемая мощность четвертого энергоблока. По сообщению Минобороны России, по счастливой случайности удалось избежать крупного пожара на электростанции, который мог бы послужить причиной ядерной катастрофы, которая затронула бы не только Украину и Россию, но и территории Болгарии, Румынии, Абхазии и других близлежащих стран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/rozhin-udary-po-aes-sanktsionirovany-ukrainskim-rukovodstvom-1040392216.html
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Гендиректор МАГАТЭ выразил желание отправиться на Запорожскую АЭС
По заявлению Минобороны России, авария на Запорожской АЭС может превзойти по масштабам Чернобыль и Фукусиму.
СУХУМ, 10 авг - Sputnik.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформирует Совбез ООН о желании возглавить миссию экспертов на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление Гросси.
"Сейчас как никогда присутствие МАГАТЭ на станции имеет первостепенное значение для снижения опасности возможной ядерной катастрофы", — заявил гендиректор МАГАТЭ.
Кроме того, в четверг состоится заседание Совбеза ООН, созываемое Россией, на котором будет обсуждаться ситуация на атомной электростанции.
Запорожская АЭС с марта находится под охраной российских военных. В последнее время участились случаи обстрела станции с украинской стороны, которые Минобороны России расценивает как ядерный терроризм.
В результате обстрела, который произошел 5 августа, в городе Энергодар частично отсутствовало электричество и водоснабжение, на АЭС была обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока и снижена вырабатываемая мощность четвертого энергоблока.
По сообщению Минобороны России, по счастливой случайности удалось избежать крупного пожара на электростанции, который мог бы послужить причиной ядерной катастрофы, которая затронула бы не только Украину и Россию, но и территории Болгарии, Румынии, Абхазии и других близлежащих стран.