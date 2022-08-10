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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/gendirektor-magate-vyrazil-zhelanie-otpravitsya-na-zaporozhskuyu-aes-1040857111.html
Гендиректор МАГАТЭ выразил желание отправиться на Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ выразил желание отправиться на Запорожскую АЭС
По заявлению Минобороны России, авария на Запорожской АЭС может превзойти по масштабам Чернобыль и Фукусиму. 10.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформирует Совбез ООН о желании возглавить миссию экспертов на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Гросси. Кроме того, в четверг состоится заседание Совбеза ООН, созываемое Россией, на котором будет обсуждаться ситуация на атомной электростанции. Запорожская АЭС с марта находится под охраной российских военных. В последнее время участились случаи обстрела станции с украинской стороны, которые Минобороны России расценивает как ядерный терроризм. В результате обстрела, который произошел 5 августа, в городе Энергодар частично отсутствовало электричество и водоснабжение, на АЭС была обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока и снижена вырабатываемая мощность четвертого энергоблока. По сообщению Минобороны России, по счастливой случайности удалось избежать крупного пожара на электростанции, который мог бы послужить причиной ядерной катастрофы, которая затронула бы не только Украину и Россию, но и территории Болгарии, Румынии, Абхазии и других близлежащих стран.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220720/rozhin-udary-po-aes-sanktsionirovany-ukrainskim-rukovodstvom-1040392216.html
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россия, украина, магатэ, запорожская аэс, новости

Гендиректор МАГАТЭ выразил желание отправиться на Запорожскую АЭС

21:07 10.08.2022
© Sputnik / РИА  / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 10.08.2022
© Sputnik / РИА
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По заявлению Минобороны России, авария на Запорожской АЭС может превзойти по масштабам Чернобыль и Фукусиму.
СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформирует Совбез ООН о желании возглавить миссию экспертов на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Гросси.
"Сейчас как никогда присутствие МАГАТЭ на станции имеет первостепенное значение для снижения опасности возможной ядерной катастрофы", — заявил гендиректор МАГАТЭ.
Кроме того, в четверг состоится заседание Совбеза ООН, созываемое Россией, на котором будет обсуждаться ситуация на атомной электростанции.
Запорожская АЭС с марта находится под охраной российских военных. В последнее время участились случаи обстрела станции с украинской стороны, которые Минобороны России расценивает как ядерный терроризм.
Рожин: Украина провоцирует ядерную катастрофу и ей неважны последствия - Sputnik Абхазия, 1920, 20.07.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
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20 июля, 18:29
В результате обстрела, который произошел 5 августа, в городе Энергодар частично отсутствовало электричество и водоснабжение, на АЭС была обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока и снижена вырабатываемая мощность четвертого энергоблока.
По сообщению Минобороны России, по счастливой случайности удалось избежать крупного пожара на электростанции, который мог бы послужить причиной ядерной катастрофы, которая затронула бы не только Украину и Россию, но и территории Болгарии, Румынии, Абхазии и других близлежащих стран.
Чешская атомная электростанция Темелин на снимке ближе к вечеру во вторник, 10 октября 2000 года. Ожидается, что первая управляемая реакция деления состоится в среду утром. - Sputnik Абхазия, 1920, 20.05.2022
Будет ли Киев покупать электроэнергию с Запорожской АЭС
20 мая, 09:41
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