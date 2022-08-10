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Мемориалы в честь добровольцев приведут в порядок в Гагрском районе
Мемориалы в честь добровольцев приведут в порядок в Гагрском районе
День добровольца, посвященный сражавшимся вместе с абхазским народом во время ОВНА 1992-1993 годов людям, ежегодно отмечают в Республике Абхазия 15 августа. 10.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-10T09:42+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 10 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Мемориал в селе Псахара и памятник на горе Мамзыщха, посвященные добровольцам, облагородят к 15 августа, сообщила Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.Она уточнила, что в конце июля распоряжением главы администрации муниципалитета Юрия Хагуш была создана специальная комиссия по организации празднования тридцатилетия со дня освобождения Гагры. Комиссия приняла решение о благоустройстве мемориала в селе Псахара и памятника на горе Мамзыщха.Вторым этапом власти запланировали построить в том сквере небольшую детскую игровую площадку. Самой главной задачей Гунба назвала установку новых памятных плит с именами добровольцев.Гунба добавила, что параллельно с этим также проводятся работы по благоустройству памятника на горе Мамзыщха, где 26 августа погибли первые добровольцы, вставшие на защиту братского народа в годы Отечественной войны народа Абхазии."Необходимо разровнять территорию, где установлен памятник. Также устарели флагштоки, они заменены. Нужно привести в порядок ограду и озеленить территорию", – отметила Гунба.Во время войны народа Абхазии в боевых действиях участвовало более двух тысяч добровольцев из разных стран. Из них 51 человек удостоен звания "Герой Абхазии", 247 человек награждены орденом Леона, 623 – медалью "За отвагу". В ходе боевых действий погибло более 260 добровольцев. В Гудауте стоит стела, посвященная их памяти.Впервые День добровольца отметили 15 августа 2012 года. Традиционно в этот памятный день вспоминают защитников республики, возлагают цветы к памятникам погибших, пришедших на помощь Абхазии из республик Северного Кавказа, юга России и абхазской диаспоры за рубежом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/goskomissiya-utverdila-plan-prazdnovaniya-dnya-dobrovoltsa-v-abkhazii-1040527499.html
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абхазия, гагрский район, отечественная война народа абхазии (1992-1993), добровольцы, памятники, новости
Мемориалы в честь добровольцев приведут в порядок в Гагрском районе
09:42 10.08.2022 (обновлено: 10:45 10.08.2022)
День добровольца, посвященный сражавшимся вместе с абхазским народом во время ОВНА 1992-1993 годов людям, ежегодно отмечают в Республике Абхазия 15 августа.
СУХУМ, 10 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Мемориал в селе Псахара и памятник на горе Мамзыщха, посвященные добровольцам, облагородят к 15 августа, сообщила Sputnik замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба.
Она уточнила, что в конце июля распоряжением главы администрации муниципалитета Юрия Хагуш была создана специальная комиссия по организации празднования тридцатилетия со дня освобождения Гагры. Комиссия приняла решение о благоустройстве мемориала в селе Псахара и памятника на горе Мамзыщха.
"Сейчас проводится первый этап благоустройства сквера, где расположен мемориал в память о добровольцах и Викторе Шершелия (кавалер ордена Леона - прим.). Там же установлена бронированная разведывательно-дозорная машина. К 15 августа мы планируем разбить там зону отдыха, положить 350 квадратных метров тротуарной плитки, поставить лавочки, сделать дополнительное освещение и посадить цветы. Этот сквер будет назван в честь добровольцев", – сказала Гунба.
Вторым этапом власти запланировали построить в том сквере небольшую детскую игровую площадку. Самой главной задачей Гунба назвала установку новых памятных плит с именами добровольцев.
Гунба добавила, что параллельно с этим также проводятся работы по благоустройству памятника на горе Мамзыщха, где 26 августа погибли первые добровольцы, вставшие на защиту братского народа в годы Отечественной войны народа Абхазии.
"Необходимо разровнять территорию, где установлен памятник. Также устарели флагштоки, они заменены. Нужно привести в порядок ограду и озеленить территорию", – отметила Гунба.
Во время войны народа Абхазии в боевых действиях участвовало более двух тысяч добровольцев из разных стран. Из них 51 человек удостоен звания "Герой Абхазии", 247 человек награждены орденом Леона, 623 – медалью "За отвагу". В ходе боевых действий погибло более 260 добровольцев. В Гудауте стоит стела, посвященная их памяти.
Впервые День добровольца отметили 15 августа 2012 года. Традиционно в этот памятный день вспоминают защитников республики, возлагают цветы к памятникам погибших, пришедших на помощь Абхазии из республик Северного Кавказа, юга России и абхазской диаспоры за рубежом.