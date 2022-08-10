https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/mikhail-shurgalin-vstretilsya-s-rukovodstvom-minoborony-abkhazii-1040855019.html

Михаил Шургалин встретился с руководством Минобороны Абхазии

Михаил Шургалин встретился с руководством Минобороны Абхазии

На встрече глава оборонного ведомства и российский посол обсудили важные вопросы военного сотрудничества между двумя странами. 10.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-10T18:32+0300

2022-08-10T18:32+0300

2022-08-10T18:47+0300

в абхазии

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посольство рф в абхазии

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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин провел встречу с Министром обороны республики Владимиром Ануа и руководством ведомства. Об этом сообщает пресс-служба посольства.Михаил Шургалин был назначен на пост Чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии 31 мая 2022 года. До этого он работал заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/obschestvennost-poznakomilas-s-novym-poslom-rossii-v-abkhazii-mikhailom-shurgalinym-1040445559.html

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абхазия, россия, посольство рф в абхазии