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Михаил Шургалин встретился с руководством Минобороны Абхазии
Михаил Шургалин встретился с руководством Минобороны Абхазии
На встрече глава оборонного ведомства и российский посол обсудили важные вопросы военного сотрудничества между двумя странами. 10.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-10T18:32+0300
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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин провел встречу с Министром обороны республики Владимиром Ануа и руководством ведомства. Об этом сообщает пресс-служба посольства.Михаил Шургалин был назначен на пост Чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии 31 мая 2022 года. До этого он работал заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220722/obschestvennost-poznakomilas-s-novym-poslom-rossii-v-abkhazii-mikhailom-shurgalinym-1040445559.html
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абхазия, россия, посольство рф в абхазии

Михаил Шургалин встретился с руководством Минобороны Абхазии

18:32 10.08.2022 (обновлено: 18:47 10.08.2022)
© Foto / Посольство России в АбхазииПосол России в Абхазии Михаил Шургалин встретился с Министром обороны Владимиром Ануа
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин встретился с Министром обороны Владимиром Ануа - Sputnik Абхазия, 1920, 10.08.2022
© Foto / Посольство России в Абхазии
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На встрече глава оборонного ведомства и российский посол обсудили важные вопросы военного сотрудничества между двумя странами.
СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин провел встречу с Министром обороны республики Владимиром Ануа и руководством ведомства. Об этом сообщает пресс-служба посольства.
"В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы российско-абхазского военного сотрудничества," - говорится в сообщении.
Михаил Шургалин был назначен на пост Чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии 31 мая 2022 года. До этого он работал заместителем директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России.
Встреча с послом России в МИДе Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.07.2022
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