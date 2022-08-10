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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 августа

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 августа

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха. 10.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-10T17:30+0300

2022-08-10T17:30+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. В четверг, 11 августа, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром местами кратковременный дождь разной интенсивности с грозой, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии