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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 августа
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 августа
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха. 10.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-10T17:30+0300
2022-08-10T17:30+0300
2022-08-10T17:58+0300
в абхазии
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погода в абхазии
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СУХУМ, 10 авг - Sputnik. В четверг, 11 августа, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром местами кратковременный дождь разной интенсивности с грозой, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 августа
17:30 10.08.2022 (обновлено: 17:58 10.08.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 10 авг - Sputnik. В четверг, 11 августа, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром местами кратковременный дождь разной интенсивности с грозой, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +26°С до +31°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.