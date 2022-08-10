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Российские войска уничтожили немецкую боевую машину "Гепард" на Украине

Российские войска уничтожили немецкую боевую машину "Гепард" на Украине

Западные страны не хотят вмешиваться в конфликт напрямую, чтобы избежать противостояния с Россией, но помогают киевскому режиму поставками вооружения и... 10.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-10T13:09+0300

2022-08-10T13:09+0300

2022-08-10T14:09+0300

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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Российские войска уничтожили боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард", которая была поставлена на Украину из Германии. Об этом сообщает Министерство обороны России.Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки было уничтожено пять пунктов управления и семь складов боеприпасов.В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.В воздушных боях истребительная авиация ВКС России сбила три самолета – Су-25, МиГ-29 и Су-27.Средства ПВО России за сутки уничтожили девять украинских беспилотников, сбили в воздухе две баллистические ракеты и семь снарядов РСЗО "HIMARS", перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня "Смерч".Высокоточными ударами ВКС России уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих, более шести тысяч артиллерийских и минометных снарядов, семь единиц автомобильной техники.Кроме того, в результате ударов ВКС России по по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до ста националистов и около 20 единиц военной техники. Также после ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ – в ее подразделениях было уничтожено до 70% личного состава.

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