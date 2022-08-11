https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/bolee-500-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-na-kubani-1040864647.html

Более 500 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Кубани

Более 500 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Кубани

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае зафиксировали 270 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T18:55+0300

2022-08-11T18:55+0300

2022-08-11T18:55+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

новости

краснодарский край

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СУХУМ, 11 авг - Sputnik. За сутки в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 580 человек, сообщает Оперштаб края.В Краснодаре было выявлено 259 случаев заражения, в Сочи - 116, в Новороссийске - 42. Показатель заболеваемости в крае достиг 4752 человек на сто тысяч населения.Сейчас на дому с подозрением на COVID-19 лечатся 4125 человек, 3226 из них с подтвержденным диагнозом. В стационарах находятся 307 пациентов, у 304 их них положительные тесты на коронавирус, трое человек в тяжелом состоянии и находятся на искуственной вентиляции легких.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/matua-rasskazala-ob-izmeneniyakh-v-marshrutizatsii-patsientov-s-covid-19-v-sukhume-1040857669.html

краснодарский край

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мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, краснодарский край