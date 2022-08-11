https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/matua-rasskazala-ob-izmeneniyakh-v-marshrutizatsii-patsientov-s-covid-19-v-sukhume-1040857669.html

Матуа рассказала об изменениях в маршрутизации пациентов с COVID-19 в Сухуме

Матуа рассказала об изменениях в маршрутизации пациентов с COVID-19 в Сухуме

В Абхазии циркулирует омикрон-штамм, в целом, течение заболевания у пациентов легкое. 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T09:00+0300

2022-08-11T09:00+0300

2022-08-11T10:24+0300

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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Маршрутизация заболевших коронавирусной инфекцией в Сухуме и Сухумском районе изменилась, рассказала помощник министра здравоохранения, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии ИЭПиТ АНА Алиса Матуа.Тем не менее жители столицы по-прежнему могут сдать тест на COVID-19 при инфекционной больнице с 9:00 до 11:00, и те, кто нуждается в капельницах, имеют возможность обратиться в эту же больницу в любое время суток. Также пациенты могут обратиться за такой помощью в Синопскую поликлинику с 9:00 до 15:00. Дети могут сдать тест на коронавирус, а их родители могут получить консультацию по их лечению в Детской поликлинике с 9:00 до 18:00. Взрослые пациенты могут получить консультацию с 9:00 до 18:00 в Сухумской поликлинике, а после 18:00 и в течение суток участковые врачи и врачи амбулаторного звена связываются со своими ковид-положительными пациентами и помогают им, в случае необходимости.Кроме того, возобновлена работа мобильной бригады по забору ПЦР-тестов, вызвать ее на дом могут маломобильные и пожилые граждане, беременные и кормящие женщины, пациенты со сниженным иммунитетом, родители детей, у которых несколько дней подряд наблюдается высокая температура. Всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, направляют не в районные стационары, а в Гудаутский ковидный госпиталь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/bolee-300-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-abkhazii-za-pervuyu-nedelyu-avgusta-1040822018.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/glavnyy-terapevt-otsenila-epidsituatsiyu-v-abkhazii-1040583563.html

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