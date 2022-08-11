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Матуа рассказала об изменениях в маршрутизации пациентов с COVID-19 в Сухуме
Матуа рассказала об изменениях в маршрутизации пациентов с COVID-19 в Сухуме
В Абхазии циркулирует омикрон-штамм, в целом, течение заболевания у пациентов легкое. 11.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-11T09:00+0300
2022-08-11T09:00+0300
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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Маршрутизация заболевших коронавирусной инфекцией в Сухуме и Сухумском районе изменилась, рассказала помощник министра здравоохранения, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии ИЭПиТ АНА Алиса Матуа.Тем не менее жители столицы по-прежнему могут сдать тест на COVID-19 при инфекционной больнице с 9:00 до 11:00, и те, кто нуждается в капельницах, имеют возможность обратиться в эту же больницу в любое время суток. Также пациенты могут обратиться за такой помощью в Синопскую поликлинику с 9:00 до 15:00. Дети могут сдать тест на коронавирус, а их родители могут получить консультацию по их лечению в Детской поликлинике с 9:00 до 18:00. Взрослые пациенты могут получить консультацию с 9:00 до 18:00 в Сухумской поликлинике, а после 18:00 и в течение суток участковые врачи и врачи амбулаторного звена связываются со своими ковид-положительными пациентами и помогают им, в случае необходимости.Кроме того, возобновлена работа мобильной бригады по забору ПЦР-тестов, вызвать ее на дом могут маломобильные и пожилые граждане, беременные и кормящие женщины, пациенты со сниженным иммунитетом, родители детей, у которых несколько дней подряд наблюдается высокая температура. Всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, направляют не в районные стационары, а в Гудаутский ковидный госпиталь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220808/bolee-300-sluchaev-koronavirusa-vyyavili-v-abkhazii-za-pervuyu-nedelyu-avgusta-1040822018.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/glavnyy-terapevt-otsenila-epidsituatsiyu-v-abkhazii-1040583563.html
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абхазия, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
Матуа рассказала об изменениях в маршрутизации пациентов с COVID-19 в Сухуме
09:00 11.08.2022 (обновлено: 10:24 11.08.2022)
В Абхазии циркулирует омикрон-штамм, в целом, течение заболевания у пациентов легкое.
СУХУМ, 11 авг – Sputnik.
Маршрутизация заболевших коронавирусной инфекцией в Сухуме и Сухумском районе изменилась, рассказала
помощник министра здравоохранения, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии ИЭПиТ АНА Алиса Матуа.
Если раньше Сухумская инфекционная больница была основным медучреждением, принимающим таких пациентов, то сейчас ее персонал перенаправлен на больных с другими инфекционными патологиями, в частности, с ротавирусом.
Тем не менее жители столицы по-прежнему могут сдать тест на COVID-19 при инфекционной больнице с 9:00 до 11:00, и те, кто нуждается в капельницах, имеют возможность обратиться в эту же больницу в любое время суток. Также пациенты могут обратиться за такой помощью в Синопскую поликлинику с 9:00 до 15:00.
Дети могут сдать тест на коронавирус, а их родители могут получить консультацию по их лечению в Детской поликлинике с 9:00 до 18:00.
Взрослые пациенты могут получить консультацию с 9:00 до 18:00 в Сухумской поликлинике, а после 18:00 и в течение суток участковые врачи и врачи амбулаторного звена связываются со своими ковид-положительными пациентами и помогают им, в случае необходимости.
Кроме того, возобновлена работа мобильной бригады по забору ПЦР-тестов, вызвать ее на дом могут маломобильные и пожилые граждане, беременные и кормящие женщины, пациенты со сниженным иммунитетом, родители детей, у которых несколько дней подряд наблюдается высокая температура.
Всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, направляют не в районные стационары, а в Гудаутский ковидный госпиталь.