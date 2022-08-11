https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/chast-zapadnoy-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-12-avgusta-1040875800.html

Часть западной Абхазии останется без света 12 августа

Часть западной Абхазии останется без света 12 августа

Ограничения коснулись Гагрского района и села Приморское. 11.08.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

черноморэнерго

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СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Завтра, 12 августа, часть западных районов Абхазии останется без электричества, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Кроме того, с 05:30 до 12:00 будет обесточена часть села Приморское. Ограничения связаны с переключением и заменой силовых трансформаторов на вновь построенную подстанцию "Приморский".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/chanba-rasskazal-o-raschetakh-sotsialnoy-normy-za-elektroenergiyu-v-abkhazii-po-novym-tarifam---1040842261.html

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