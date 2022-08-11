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Дело по факту служебного подлога возбуждено в отношении сухумского нотариуса
Дело по факту служебного подлога возбуждено в отношении сухумского нотариуса
Следственное управление Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по факту служебного подлога и покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении... 11.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-11T21:16+0300
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СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении нотариуса Сухумской государственной нотариальной конторы №5 Кристины Джопуа и в отношении гражданки Седы Каракеян. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры. Документ должен был действовать три года и позволял получать пенсию Пащян во всех филиалах Сбербанка Абхазии и других коммерческих банках. С помощью этой доверенности Седа Каракеян обналичила пенсию, выплаченную из бюджета Пенсионного фонда России и Абхазии и причитающуюся покойной Р.Пащян.Однако преступный умысел, направленный на хищение денег в особо крупном размере гражданка Каракеян не смогла довести до конца, так как в Пенсионном фонде выявили факт смерти Пащян и приостановили начисление пенсии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/zaderzhan-muzhchina-nakhodyaschiysya-v-rozyske-za-obstrel-zdaniya-sukhumskogo-otdela-militsii-1040873759.html
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Дело по факту служебного подлога возбуждено в отношении сухумского нотариуса
Следственное управление Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по факту служебного подлога и покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении Седы Каракеян и нотариуса Кристины Джопуа.
СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении нотариуса Сухумской государственной нотариальной конторы №5 Кристины Джопуа и в отношении гражданки Седы Каракеян. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.
Согласно материалам дела, Кристина Джопуа путем внесения заведомо ложных сведений от имени гражданки Р.Пащян, изготовила доверенность на получение пенсии Пащян гражданкой Каракеян.
Документ должен был действовать три года и позволял получать пенсию Пащян во всех филиалах Сбербанка Абхазии и других коммерческих банках.
С помощью этой доверенности Седа Каракеян обналичила пенсию, выплаченную из бюджета Пенсионного фонда России и Абхазии и причитающуюся покойной Р.Пащян.
Однако преступный умысел, направленный на хищение денег в особо крупном размере гражданка Каракеян не смогла довести до конца, так как в Пенсионном фонде выявили факт смерти Пащян и приостановили начисление пенсии.