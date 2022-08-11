https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/delo-po-faktu-sluzhebnogo-podloga-vozbuzhdeno-v-otnoshenii-sukhumskogo-notariusa-1040876129.html

Дело по факту служебного подлога возбуждено в отношении сухумского нотариуса

Дело по факту служебного подлога возбуждено в отношении сухумского нотариуса

Следственное управление Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по факту служебного подлога и покушения на мошенничество в особо крупном размере в отношении... 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T21:16+0300

2022-08-11T21:16+0300

2022-08-11T21:16+0300

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СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении нотариуса Сухумской государственной нотариальной конторы №5 Кристины Джопуа и в отношении гражданки Седы Каракеян. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры. Документ должен был действовать три года и позволял получать пенсию Пащян во всех филиалах Сбербанка Абхазии и других коммерческих банках. С помощью этой доверенности Седа Каракеян обналичила пенсию, выплаченную из бюджета Пенсионного фонда России и Абхазии и причитающуюся покойной Р.Пащян.Однако преступный умысел, направленный на хищение денег в особо крупном размере гражданка Каракеян не смогла довести до конца, так как в Пенсионном фонде выявили факт смерти Пащян и приостановили начисление пенсии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/zaderzhan-muzhchina-nakhodyaschiysya-v-rozyske-za-obstrel-zdaniya-sukhumskogo-otdela-militsii-1040873759.html

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