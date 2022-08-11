https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/zaderzhan-muzhchina-nakhodyaschiysya-v-rozyske-za-obstrel-zdaniya-sukhumskogo-otdela-militsii-1040873759.html

Задержан мужчина, разыскиваемый за обстрел сухумского отделения милиции

Задержан мужчина, разыскиваемый за обстрел сухумского отделения милиции

Сообщник задержанного был осужден на шесть лет лишения свободы, личность третьего преступника установить не удалось. 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T19:35+0300

2022-08-11T19:35+0300

2022-08-11T19:37+0300

в абхазии

абхазия

новости

генеральная прокуратура абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/05/1031956074_0:110:1632:1028_1920x0_80_0_0_a58db915a5a2d8fbe21dae38a6042e8d.jpg

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. 10 августа в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан Гурам Анкваб, которых находился в розыске с апреля 2021 года, сообщает сайт Генеральной прокуратуры Абхазии. Сообщается, что подозреваемые действовали умышленно, достоверно зная, что в здании находятся представители власти. По независящим от них обстоятельствам они не смогли довести свой преступный умысел до конца и скрылись с места происшествия.2 сентября 2021 года Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Музы Мургвлиани с лишением свободы сроком на шесть лет.Гурам Анкваб был объявлен в розыск 13 апреля 2021 года, затем предварительное следствие было приостановлено из-за розыска, а также из-за того, что личность третьего подозреваемого не была установлена.В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для задержанного и проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности человека, совершившего преступление совместно с Анкваб и Мургвлиани.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-ramina-khmail-1040860343.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/delo-anzora-tarba-peredano-na-rassmotrenie-v-sukhumskiy-sud-1040843616.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии