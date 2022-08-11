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Задержан мужчина, разыскиваемый за обстрел сухумского отделения милиции
Задержан мужчина, разыскиваемый за обстрел сухумского отделения милиции
Сообщник задержанного был осужден на шесть лет лишения свободы, личность третьего преступника установить не удалось. 11.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-11T19:35+0300
2022-08-11T19:35+0300
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СУХУМ, 11 авг - Sputnik. 10 августа в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан Гурам Анкваб, которых находился в розыске с апреля 2021 года, сообщает сайт Генеральной прокуратуры Абхазии. Сообщается, что подозреваемые действовали умышленно, достоверно зная, что в здании находятся представители власти. По независящим от них обстоятельствам они не смогли довести свой преступный умысел до конца и скрылись с места происшествия.2 сентября 2021 года Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Музы Мургвлиани с лишением свободы сроком на шесть лет.Гурам Анкваб был объявлен в розыск 13 апреля 2021 года, затем предварительное следствие было приостановлено из-за розыска, а также из-за того, что личность третьего подозреваемого не была установлена.В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для задержанного и проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности человека, совершившего преступление совместно с Анкваб и Мургвлиани.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-ramina-khmail-1040860343.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/delo-anzora-tarba-peredano-na-rassmotrenie-v-sukhumskiy-sud-1040843616.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
Задержан мужчина, разыскиваемый за обстрел сухумского отделения милиции
19:35 11.08.2022 (обновлено: 19:37 11.08.2022)
Сообщник задержанного был осужден на шесть лет лишения свободы, личность третьего преступника установить не удалось.
СУХУМ, 11 авг - Sputnik.
10 августа в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан Гурам Анкваб, которых находился в розыске с апреля 2021 года, сообщает
сайт Генеральной прокуратуры Абхазии.
По информации следствия, 7 марта 2021 года Гурам Анкваб совместно с Музой Мургвлиани и еще одним, не установленным следствием лицом, вооружились незаконно приобретенным, хранимым и носимым взрывным устройством - реактивной противотанковой гранатой РПГ-26, произвел выстрел в здание отделения милиции №1 УВД по городу Сухуму.
Сообщается, что подозреваемые действовали умышленно, достоверно зная, что в здании находятся представители власти. По независящим от них обстоятельствам они не смогли довести свой преступный умысел до конца и скрылись с места происшествия.
2 сентября 2021 года Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Музы Мургвлиани с лишением свободы сроком на шесть лет.
Гурам Анкваб был объявлен в розыск 13 апреля 2021 года, затем предварительное следствие было приостановлено из-за розыска, а также из-за того, что личность третьего подозреваемого не была установлена.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для задержанного и проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности человека, совершившего преступление совместно с Анкваб и Мургвлиани.