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Гибрид штаммов коронавируса "омикрон" и "дельта" выявлен в России
Гибрид штаммов коронавируса "омикрон" и "дельта" выявлен в России
Новый вариант болезни относится к недоминирующим и не оказывает сильного влияния на эпидемиологическую обстановку в стране. 11.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-11T13:01+0300
2022-08-11T13:01+0300
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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Гибридный вариант COVID-19, представляющий собой смесь штаммов "дельта" и омикрон", выявлен на территории России, сообщает Роспотребнадзор."В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью," – говорится в сообщении.Роспотребнадзор подчеркивает, что система мониторинга изменчивости штаммов коронавируса VGARus, которая действует на территории России, позволяет оперативно отслеживать возникновение и распространение новых вариантов болезни и в случае необходимости предпринимать эффективные меры реагирования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/matua-rasskazala-ob-izmeneniyakh-v-marshrutizatsii-patsientov-s-covid-19-v-sukhume-1040857669.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, россия, новости
Гибрид штаммов коронавируса "омикрон" и "дельта" выявлен в России
13:01 11.08.2022 (обновлено: 13:39 11.08.2022)
Новый вариант болезни относится к недоминирующим и не оказывает сильного влияния на эпидемиологическую обстановку в стране.
СУХУМ, 11 авг – Sputnik.
Гибридный вариант COVID-19, представляющий собой смесь штаммов "дельта" и омикрон", выявлен на территории России, сообщает
Роспотребнадзор.
Пациенты, у которых был выявлен "дельтакрон", переносили болезнь легко и не нуждались в стационарном лечении.
"В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью," – говорится в сообщении.
Роспотребнадзор подчеркивает, что система мониторинга изменчивости штаммов коронавируса VGARus, которая действует на территории России, позволяет оперативно отслеживать возникновение и распространение новых вариантов болезни и в случае необходимости предпринимать эффективные меры реагирования.