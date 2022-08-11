https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/gibrid-shtammov-koronavirusa-omikron-i-delta-vyyavlen-v-rossii-1040861649.html

Гибрид штаммов коронавируса "омикрон" и "дельта" выявлен в России

Гибрид штаммов коронавируса "омикрон" и "дельта" выявлен в России

Новый вариант болезни относится к недоминирующим и не оказывает сильного влияния на эпидемиологическую обстановку в стране. 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T13:01+0300

2022-08-11T13:01+0300

2022-08-11T13:39+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/0d/1032833976_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5c9e90f9e9ef4c3c9adc0194bfd81153.jpg

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Гибридный вариант COVID-19, представляющий собой смесь штаммов "дельта" и омикрон", выявлен на территории России, сообщает Роспотребнадзор."В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью," – говорится в сообщении.Роспотребнадзор подчеркивает, что система мониторинга изменчивости штаммов коронавируса VGARus, которая действует на территории России, позволяет оперативно отслеживать возникновение и распространение новых вариантов болезни и в случае необходимости предпринимать эффективные меры реагирования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/matua-rasskazala-ob-izmeneniyakh-v-marshrutizatsii-patsientov-s-covid-19-v-sukhume-1040857669.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, россия, новости