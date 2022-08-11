https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/glava-minekonomrazvitiya-rossii-pribyl-v-abkhaziyu-1040862329.html

Глава Минэкономразвития России прибыл в Абхазию

Глава Минэкономразвития России прибыл в Абхазию

Первыми объектами, которые осмотрел Решетников, стали Парк принца Ольденбургского и колоннада в Гагре, он изучил результаты проделанной работы и был... 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T13:33+0300

2022-08-11T13:33+0300

2022-08-11T13:38+0300

в абхазии

абхазия

новости

министерство экономического развития рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0b/1040861918_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_22e4acb8e2812d9b949d7537ab6ab515.jpg

СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл в Абхазию с рабочим визитом, сообщает информационное агентство "Апсныпресс" со ссылкой на пресс-службу Кабмина. Также глава Минэкономразвития планирует посетить международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/soglashenie-o-sodeystvii-razvitiyu-abkhazii-do-2025-goda-podpisano-v-moskve-1040705308.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, новости, министерство экономического развития рф