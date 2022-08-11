https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/glava-minekonomrazvitiya-rossii-pribyl-v-abkhaziyu-1040862329.html
Глава Минэкономразвития России прибыл в Абхазию
Глава Минэкономразвития России прибыл в Абхазию
Первыми объектами, которые осмотрел Решетников, стали Парк принца Ольденбургского и колоннада в Гагре, он изучил результаты проделанной работы и был... 11.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-11T13:33+0300
2022-08-11T13:33+0300
2022-08-11T13:38+0300
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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл в Абхазию с рабочим визитом, сообщает информационное агентство "Апсныпресс" со ссылкой на пресс-службу Кабмина. Также глава Минэкономразвития планирует посетить международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/soglashenie-o-sodeystvii-razvitiyu-abkhazii-do-2025-goda-podpisano-v-moskve-1040705308.html
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абхазия, новости, министерство экономического развития рф
Глава Минэкономразвития России прибыл в Абхазию
13:33 11.08.2022 (обновлено: 13:38 11.08.2022)
Первыми объектами, которые осмотрел Решетников, стали Парк принца Ольденбургского и колоннада в Гагре, он изучил результаты проделанной работы и был проинформирован о том, что планируется в дальнейшем.
СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл в Абхазию с рабочим визитом, сообщает информационное агентство "Апсныпресс" со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
В рамках визита Решетников встретится с президентом республики Асланом Бжания и посетит до десяти объектов, восстановленных за счет российской финансовой помощи по линии комплексной и инвестиционной программ.
Также глава Минэкономразвития планирует посетить международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба.