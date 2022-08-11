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Максим Решетников посетил объекты, восстанавливаемые за счет российской помощи

Максим Решетников посетил объекты, восстанавливаемые за счет российской помощи

В рамках визита глава российского Минэкономразвития намерен посетить до десяти объектов, которые восстанавливаются за счет финансовых средств, выделяемых... 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T17:34+0300

2022-08-11T17:34+0300

2022-08-11T17:34+0300

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СУХУМ, 11 авг - Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников, приехавший в Абхазию с рабочим визитом, посетил ряд объектов, которые восстанавливаются за счет средств российской финансовой помощи, сообщает информагентство "Апсныпресс".В Новом Афоне министр посетил школу, которая восстанавливалась в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию на 2010 - 2012 годы и второго этапа Инвестпрограммы за 2014 год. Двери школы были открыты в 2014 году, общая стоимость работ составила 195,6 миллиона рублей. Проект восстановления школы Решетников назвал "очень экономным с точки зрения соотношения цены и результата" и отметил, что несмотря на то, что с начала работы школы прошло восемь лет, здание находится в очень хорошем состоянии.Министр экономразвития отметил, что на прошлой неделе между Абхазией и Россией было подписано межправительственное соглашение, которое может стать "новой страницей" в отношениях между странами. "Мы уже идем не по пути решения отдельных вопросов, а подходим комплексно. У нас есть программа, в ней определены основные показатели, которых надо добиться республике, объёмы и новые формы поддержки, в том числе и экономики. То есть, мы переходим от этапа восстановления к этапу развития, опережающего развития", - пояснил он.Помимо школы в Новом Афоне Максим Решетников посетил реконструированную подстанцию "Гагра-1" и очистные сооружения в Гагрском районе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/glava-minekonomrazvitiya-rossii-pribyl-v-abkhaziyu-1040862329.html

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