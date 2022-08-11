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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 августа
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 августа
Cиноптическая обстановка на территории Черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, по-прежнему сохранится влияние южного циклона с теплыми... 11.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-11T16:12+0300
2022-08-11T16:12+0300
2022-08-11T16:12+0300
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погода в абхазии
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СУХУМ, 11 авг - Sputnik. В пятницу, 12 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность из-за местных циркуляционных процессов, временами возможны локальные осадки с грозой, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 12 августа
Cиноптическая обстановка на территории Черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, по-прежнему сохранится влияние южного циклона с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 11 авг - Sputnik. В пятницу, 12 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность из-за местных циркуляционных процессов, временами возможны локальные осадки с грозой, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами в порывах до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.