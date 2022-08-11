https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/rossiyskie-istrebiteli-sbili-vertolet-mi-24-na-ukraine-1040863592.html

Российские истребители сбили вертолет Ми-24 на Украине

Российские истребители сбили вертолет Ми-24 на Украине

В рамках специальной военной операции на Украине российские войска уничтожают живую силу, военную инфраструктуру и военную технику противника. 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T14:21+0300

2022-08-11T14:21+0300

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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Истребительная авиация ВКС России сбила вертолет украинский Ми-24 в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России за сутки уничтожили двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники.В рамках контрбатарейной борьбы были подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.Также Минобороны сообщает, что в результате активных наступательных боевых действий союзных сил было ликвидировано больше половины личного состава 14-й и 66-й механизированных бригад.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/gendirektor-magate-vyrazil-zhelanie-otpravitsya-na-zaporozhskuyu-aes-1040857111.html

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