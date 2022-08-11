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Российские истребители сбили вертолет Ми-24 на Украине
Российские истребители сбили вертолет Ми-24 на Украине
В рамках специальной военной операции на Украине российские войска уничтожают живую силу, военную инфраструктуру и военную технику противника. 11.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-11T14:21+0300
2022-08-11T14:21+0300
2022-08-11T14:31+0300
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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Истребительная авиация ВКС России сбила вертолет украинский Ми-24 в Днепропетровской области, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России за сутки уничтожили двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники.В рамках контрбатарейной борьбы были подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.Также Минобороны сообщает, что в результате активных наступательных боевых действий союзных сил было ликвидировано больше половины личного состава 14-й и 66-й механизированных бригад.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220810/gendirektor-magate-vyrazil-zhelanie-otpravitsya-na-zaporozhskuyu-aes-1040857111.html
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Российские истребители сбили вертолет Ми-24 на Украине
14:21 11.08.2022 (обновлено: 14:31 11.08.2022)
В рамках специальной военной операции на Украине российские войска уничтожают живую силу, военную инфраструктуру и военную технику противника.
СУХУМ, 11 авг – Sputnik.
Истребительная авиация ВКС России сбила вертолет украинский Ми-24 в Днепропетровской области, сообщает
Министерство обороны России.
Также российскими средствами ПВО за сутки уничтожено семь беспилотников в Харьковской области и перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня в районе Лисичанска.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России за сутки уничтожили двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники.
В рамках контрбатарейной борьбы были подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град", два артиллерийских взвода орудий "Акация" и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.
Также Минобороны сообщает, что в результате активных наступательных боевых действий союзных сил было ликвидировано больше половины личного состава 14-й и 66-й механизированных бригад.