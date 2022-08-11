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Тенденция на увеличение: сколько трудовых мигрантов приехало в Абхазию с начала года
Тенденция на увеличение: сколько трудовых мигрантов приехало в Абхазию с начала года
Основная масса трудовых мигрантов приезжает в Абхазию из Средней Азии, преимущественно из Узбекистана. 11.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-11T09:42+0300
2022-08-11T09:42+0300
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СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Поток мигрантов, приезжающих в Абхазию с целью поиска работы, увеличивается, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония.Основная масса трудовых мигрантов приезжает в Абхазию из Средней Азии, преимущественно из Узбекистана. Также большое количество людей приезжает из Армении, есть мигранты из Северной Кореи, Украины, России, Турции, проинформировал Гамисония.Он также привел статистику пополнения бюджета страны трудовыми мигрантами в сравнении с прошлым годом."Если говорить о статистике, то за семь месяцев 2021 года было внесено в бюджет 19 миллионов рублей. А за семь месяцев этого года – уже 38 миллионов, то есть, практически в два раза больше", – отметил он.Заместитель начальника Государственной миграционной службы также добавил, что трудовых мигрантов в Абхазии привлекают хорошие условия работы."Каждый иностранный гражданин, получив документы, знает, что он будет здесь спокойно работать и у него не будет никаких проблем. Единственное, что ему нужно сделать, – легализоваться, платить налоги, оформлять документы. Мы проводим ежедневные рейды, ночные, дневные – выявляем иностранных граждан. Если есть злостные нарушители, то мы составляем административный материал, направляем дела в суд, после чего они приходят к нам и легализуются, получают визу и разрешение на работу", – подчеркнул он.По словам Гамисония, большинство мигрантов приезжающих в Абхазию, трудятся в качестве разнорабочих и строителей."Когда работодатель оформляет иностранных граждан, мы требуем в перечне документов справку из Министерства труда и соцобеспечения и из фонда занятости –претендуют ли на такие-то места граждане Абхазии или нет. В 99% случаев никто не претендует, потому что в основном иностранные граждане устраиваются разнорабочими, строителями и так далее", – подчеркнул он.При этом Эдуард Гамисония добавил, что среди мигрантов есть высококвалифицированные специалисты, которые занимаются, к примеру, врачебной деятельностью. Но таких людей единицы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211128/salam-aleykum-ili-khaibaboit-o-chem-molchat-uzbeki-v-abkhazii-1036477767.html
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Тенденция на увеличение: сколько трудовых мигрантов приехало в Абхазию с начала года
09:42 11.08.2022 (обновлено: 10:20 11.08.2022)
Основная масса трудовых мигрантов приезжает в Абхазию из Средней Азии, преимущественно из Узбекистана.
СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Поток мигрантов, приезжающих в Абхазию с целью поиска работы, увеличивается, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония.
"Тенденция такая, что увеличивается поток мигрантов, приезжающих в Абхазию с целью осуществления трудовой деятельности. Если в 2020 и 2021 годах в связи с пандемией их было намного меньше, то сейчас уже около 4200 человек заехало и легализовалось за первую половину этого года", – отметил он.
Основная масса трудовых мигрантов приезжает в Абхазию из Средней Азии, преимущественно из Узбекистана. Также большое количество людей приезжает из Армении, есть мигранты из Северной Кореи, Украины, России, Турции, проинформировал Гамисония.
Он также привел статистику пополнения бюджета страны трудовыми мигрантами в сравнении с прошлым годом.
"Если говорить о статистике, то за семь месяцев 2021 года было внесено в бюджет 19 миллионов рублей. А за семь месяцев этого года – уже 38 миллионов, то есть, практически в два раза больше", – отметил он.
Заместитель начальника Государственной миграционной службы также добавил, что трудовых мигрантов в Абхазии привлекают хорошие условия работы.
"Каждый иностранный гражданин, получив документы, знает, что он будет здесь спокойно работать и у него не будет никаких проблем. Единственное, что ему нужно сделать, – легализоваться, платить налоги, оформлять документы. Мы проводим ежедневные рейды, ночные, дневные – выявляем иностранных граждан. Если есть злостные нарушители, то мы составляем административный материал, направляем дела в суд, после чего они приходят к нам и легализуются, получают визу и разрешение на работу", – подчеркнул он.
По словам Гамисония, большинство мигрантов приезжающих в Абхазию, трудятся в качестве разнорабочих и строителей.
"Когда работодатель оформляет иностранных граждан, мы требуем в перечне документов справку из Министерства труда и соцобеспечения и из фонда занятости –претендуют ли на такие-то места граждане Абхазии или нет. В 99% случаев никто не претендует, потому что в основном иностранные граждане устраиваются разнорабочими, строителями и так далее", – подчеркнул он.
При этом Эдуард Гамисония добавил, что среди мигрантов есть высококвалифицированные специалисты, которые занимаются, к примеру, врачебной деятельностью. Но таких людей единицы.