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Высшая точка чувств: поэтический вечер Анны Егоян состоялся в Сухуме
Высшая точка чувств: поэтический вечер Анны Егоян состоялся в Сухуме
В программе мероприятия было много произведений классиков и современных поэтов, а также авторские стихотворения самой Анны Егоян. 11.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-11T22:05+0300
2022-08-11T22:05+0300
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СУХУМ, 11 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Поэтический вечер "Высшая точка чувств" поэтессы и чтеца стихов Анны Егоян состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 11 августа. Егоян пояснила, что в программе вечера, которая была поделена на два отделения, есть произведения как великих классиков так и сочинения современных поэтов. Кроме того, она порадовала зрителей и авторскими стихотворениями. "Я привыкла говорит, что мои слушатели - это мои волшебники, и это не просто так. Потому что каждая встреча для меня наполнена особым волшебством, магией и сказкой. Я, так уж получилось, сама верю в сказки и всем сердцем хочу, чтобы люди не переставали верить в чудо и что все прекрасное обязательно сбудется ", - подчеркнула она. Также Анна Егоян поблагодарила всех кто поддержал проведение поэтического вечера в Сухуме, в том числе агентство Sputnik Абхазия, которое выступило в качестве информационного партнера мероприятия. Затем она погрузила слушателей в волнующий мир поэзии, декламируя произведения Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Александра Хейфеца, Екатерины Горбовской и многих других классиков и современников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/tvorchestvo-ot-dushi-anna-egoyan-o-poezii-i-blogerstve-1040712861.html
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Высшая точка чувств: поэтический вечер Анны Егоян состоялся в Сухуме
22:05 11.08.2022 (обновлено: 22:59 11.08.2022)
В программе мероприятия было много произведений классиков и современных поэтов, а также авторские стихотворения самой Анны Егоян.
СУХУМ, 11 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Поэтический вечер "Высшая точка чувств" поэтессы и чтеца стихов Анны Егоян состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 11 августа.
"Этот день наконец-то наступил. Мы ждали его три года. Сухум, Абхазия добрый вечер. Я в Абхазии не в первый раз, но эта поездка, она однозначно особенная, потому, что это, наконец-то, тот самый момент, когда мы с вами увиделись", - сказала поэтесса приветствуя зрителей, которые заполнили зал филармонии.
Егоян пояснила, что в программе вечера, которая была поделена на два отделения, есть произведения как великих классиков так и сочинения современных поэтов. Кроме того, она порадовала зрителей и авторскими стихотворениями.
"Я привыкла говорит, что мои слушатели - это мои волшебники, и это не просто так. Потому что каждая встреча для меня наполнена особым волшебством, магией и сказкой. Я, так уж получилось, сама верю в сказки и всем сердцем хочу, чтобы люди не переставали верить в чудо и что все прекрасное обязательно сбудется ", - подчеркнула она.
Также Анна Егоян поблагодарила всех кто поддержал проведение поэтического вечера в Сухуме, в том числе агентство Sputnik Абхазия, которое выступило в качестве информационного партнера мероприятия.
Затем она погрузила слушателей в волнующий мир поэзии, декламируя произведения Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Александра Хейфеца, Екатерины Горбовской и многих других классиков и современников.