https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/vysshaya-tochka-chuvstv-poeticheskiy-vecher-anny-egoyan-sostoyalsya-v-sukhume-1040876948.html

Высшая точка чувств: поэтический вечер Анны Егоян состоялся в Сухуме

Высшая точка чувств: поэтический вечер Анны Егоян состоялся в Сухуме

В программе мероприятия было много произведений классиков и современных поэтов, а также авторские стихотворения самой Анны Егоян. 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T22:05+0300

2022-08-11T22:05+0300

2022-08-11T22:59+0300

в абхазии

абхазия

новости

культура

поэзия

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0b/1040876367_0:511:2048:1663_1920x0_80_0_0_ef91af0da52974ac8710b749543dec26.jpg

СУХУМ, 11 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Поэтический вечер "Высшая точка чувств" поэтессы и чтеца стихов Анны Егоян состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 11 августа. Егоян пояснила, что в программе вечера, которая была поделена на два отделения, есть произведения как великих классиков так и сочинения современных поэтов. Кроме того, она порадовала зрителей и авторскими стихотворениями. "Я привыкла говорит, что мои слушатели - это мои волшебники, и это не просто так. Потому что каждая встреча для меня наполнена особым волшебством, магией и сказкой. Я, так уж получилось, сама верю в сказки и всем сердцем хочу, чтобы люди не переставали верить в чудо и что все прекрасное обязательно сбудется ", - подчеркнула она. Также Анна Егоян поблагодарила всех кто поддержал проведение поэтического вечера в Сухуме, в том числе агентство Sputnik Абхазия, которое выступило в качестве информационного партнера мероприятия. Затем она погрузила слушателей в волнующий мир поэзии, декламируя произведения Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Александра Хейфеца, Екатерины Горбовской и многих других классиков и современников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/tvorchestvo-ot-dushi-anna-egoyan-o-poezii-i-blogerstve-1040712861.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, новости, культура, поэзия, сухум