https://sputnik-abkhazia.ru/20220811/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-ramina-khmail-1040860343.html

Задержан подозреваемый в убийстве Рамина Хмаил

Задержан подозреваемый в убийстве Рамина Хмаил

Расследование продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание второго подозреваемого. 11.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-11T11:42+0300

2022-08-11T11:42+0300

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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Вадим Воуба, подозреваемый в убийстве Рамина Хмаил, был задержан органом предварительного расследования, сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.В ходе допроса Вадим Воуба частично признал свою вину. По решению суда, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.В настоящее время правоохранительные органы республики продолжают расследование, чтобы установить и задержать второго подозреваемого, который совершил эти преступления совместно с Вадимом Воуба.Рамин Хмаил был убит ночью 27 июля, приблизительно в 23:25, на одной из сухумских улиц. По версии предварительного следствия, подозреваемые остановились на проезжей части улицы Эшба и не менее десяти раз выстрелили в него из автомата "Калашникова".Хмаил, сидевший на переднем сиденье автомобиля, скончался на месте. Водителя, Даура Джумутия, госпитализировали в Республиканскую больницу со сквозным пулевым ранением.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/prokuratura-vozbudila-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-v-sukhume-1040580164.html

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