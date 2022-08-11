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Задержан подозреваемый в убийстве Рамина Хмаил
Задержан подозреваемый в убийстве Рамина Хмаил
Расследование продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание второго подозреваемого. 11.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-11T11:42+0300
2022-08-11T11:42+0300
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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Вадим Воуба, подозреваемый в убийстве Рамина Хмаил, был задержан органом предварительного расследования, сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.В ходе допроса Вадим Воуба частично признал свою вину. По решению суда, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.В настоящее время правоохранительные органы республики продолжают расследование, чтобы установить и задержать второго подозреваемого, который совершил эти преступления совместно с Вадимом Воуба.Рамин Хмаил был убит ночью 27 июля, приблизительно в 23:25, на одной из сухумских улиц. По версии предварительного следствия, подозреваемые остановились на проезжей части улицы Эшба и не менее десяти раз выстрелили в него из автомата "Калашникова".Хмаил, сидевший на переднем сиденье автомобиля, скончался на месте. Водителя, Даура Джумутия, госпитализировали в Республиканскую больницу со сквозным пулевым ранением.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/prokuratura-vozbudila-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-v-sukhume-1040580164.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии, сухум
Задержан подозреваемый в убийстве Рамина Хмаил
11:42 11.08.2022 (обновлено: 12:04 11.08.2022)
Расследование продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание второго подозреваемого.
СУХУМ, 11 авг – Sputnik.
Вадим Воуба, подозреваемый в убийстве Рамина Хмаил, был задержан органом предварительного расследования, сообщает
сайт Генпрокуратуры Абхазии.
Ранее прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело в отношении Воуба и неустановленного лица по факту умышленного убийства гражданина Хмаил, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Даура Джумутия, а также незаконного приобретения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц (пункты "е" и "ж" части 2 статьи 99, пунктом "а" части 3 статьи 105 и частью 2 статьи 217 УК Абхазии).
В ходе допроса Вадим Воуба частично признал свою вину. По решению суда, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
В настоящее время правоохранительные органы республики продолжают расследование, чтобы установить и задержать второго подозреваемого, который совершил эти преступления совместно с Вадимом Воуба.
Рамин Хмаил был убит ночью 27 июля, приблизительно в 23:25, на одной из сухумских улиц. По версии предварительного следствия, подозреваемые остановились на проезжей части улицы Эшба и не менее десяти раз выстрелили в него из автомата "Калашникова".
Хмаил, сидевший на переднем сиденье автомобиля, скончался на месте. Водителя, Даура Джумутия, госпитализировали в Республиканскую больницу со сквозным пулевым ранением.