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Арда Ашуба возглавил общественную комиссию по наименованию улиц Сухума
Арда Ашуба возглавил общественную комиссию по наименованию улиц Сухума
Накануне состоялось заседане общественной комиссии при СГС по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров... 12.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-12T17:33+0300
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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Директор АбИГИ Арда Ашуба возглавил общественную комиссию по наименованию и переименованию улиц, парков и скверов в Сухуме. Об этом сообщается на сайте столичной администрации.Комиссия была создана в мае этого года при Сухумском горсобрании. В ее составе ученые, политики, общественные деятели, всего девять человек.Согласно положению, утвержденному Собранием Сухума, основными задачами комиссии являются:
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Арда Ашуба возглавил общественную комиссию по наименованию улиц Сухума

17:33 12.08.2022 (обновлено: 17:40 12.08.2022)
© Sputnik / Акоп КущянСухумская бухта с коптера
Сухумская бухта с коптера - Sputnik Абхазия, 1920, 12.08.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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Накануне состоялось заседане общественной комиссии при СГС по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок.
СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Директор АбИГИ Арда Ашуба возглавил общественную комиссию по наименованию и переименованию улиц, парков и скверов в Сухуме. Об этом сообщается на сайте столичной администрации.
Комиссия была создана в мае этого года при Сухумском горсобрании. В ее составе ученые, политики, общественные деятели, всего девять человек.
Согласно положению, утвержденному Собранием Сухума, основными задачами комиссии являются:
рассмотрение предложений (ходатайств) по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум,
составление заключений о целесообразности или нецелесообразности присвоения наименований, переименований улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум и направление их в Сухумское городское Собрание для принятия Решения,
осуществлять свою деятельность во взаимодействии с Комиссией Сухумского городского Собрания "По наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум".
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