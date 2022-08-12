https://sputnik-abkhazia.ru/20220812/arda-ashuba-vozglavil-obschestvennuyu-komissiyu-po-naimenovaniyu-ulits-sukhuma-1040901175.html

Арда Ашуба возглавил общественную комиссию по наименованию улиц Сухума

Арда Ашуба возглавил общественную комиссию по наименованию улиц Сухума

Накануне состоялось заседане общественной комиссии при СГС по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров... 12.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-12T17:33+0300

2022-08-12T17:33+0300

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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Директор АбИГИ Арда Ашуба возглавил общественную комиссию по наименованию и переименованию улиц, парков и скверов в Сухуме. Об этом сообщается на сайте столичной администрации.Комиссия была создана в мае этого года при Сухумском горсобрании. В ее составе ученые, политики, общественные деятели, всего девять человек.Согласно положению, утвержденному Собранием Сухума, основными задачами комиссии являются:

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