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Главный четверг: Цишба о воде, электроэнергии и реализации Инвестпрограммы в Гагре
Главный четверг: Цишба о воде, электроэнергии и реализации Инвестпрограммы в Гагре
Заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 12.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-12T09:02+0300
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Главный четверг: Цишба о воде, электроэнергии и реализации Инвестпрограммы в Гагре
Главный четверг: Цишба о воде, электроэнергии и реализации Инвестпрограммы в Гагре
Об объектах Гагрского района, вошедших в Инвестпрограмму на 2023-2025 годы, о том, как в районе проходит туристический сезон, насколько серьезны проблемы с водоснабжением населения, а также о подготовке к новому учебному году в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба.По словам Цишба, турсезон в Гагре проходит неплохо, по статистике налоговых отчислений идет положительная динамика, несмотря на то, что погода в начале лета внесла свои коррективы. "Город полон. Шесть крупных здравниц отчитались о том, что на 1 августа 120 тысяч туристов были в Гагрском районе", – сказал Цишба. Несколько дней назад в Гагре усугубились проблемы с водоснабжением. По словам Цишба, связано это с проблемами в электроэнергетике. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Главный четверг: Цишба о воде, электроэнергии и реализации Инвестпрограммы в Гагре
09:02 12.08.2022 (обновлено: 09:03 12.08.2022)
Заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия.
Об объектах Гагрского района, вошедших в Инвестпрограмму на 2023-2025 годы, о том, как в районе проходит туристический сезон, насколько серьезны проблемы с водоснабжением населения, а также о подготовке к новому учебному году в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба.
По словам Цишба, турсезон в Гагре проходит неплохо, по статистике налоговых отчислений идет положительная динамика, несмотря на то, что погода в начале лета внесла свои коррективы.
"Город полон. Шесть крупных здравниц отчитались о том, что на 1 августа 120 тысяч туристов были в Гагрском районе", – сказал Цишба.
Несколько дней назад в Гагре усугубились проблемы с водоснабжением. По словам Цишба, связано это с проблемами в электроэнергетике.
Подробности слушайте в аудиофайле
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