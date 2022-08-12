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Канализационные насосные станции построят в Алахадзы по Инвестпрограмме
Канализационные насосные станции построят в Алахадзы по Инвестпрограмме
Запуск новых очистных сооружений в Гагрском районе запланирован до конца 2025 года. 12.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Строительство новых канализационных насосных станций ведется в селе Алахадзы Гагрского района по российской Инвестпрограмме, сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия первый замглавы администрации муниципалитета Адамыр Цишба.Цишба добавил, что канализационные станции в городской черте Гагры готовы и приняты в эксплуатацию, но пока все сливается в старыеКНС. Новые аналогичные объекты должны заработать в 2025 году, и тогда весь процесс будет происходить по этим линиям.
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новости, гагрский район, канализация

Канализационные насосные станции построят в Алахадзы по Инвестпрограмме

10:33 12.08.2022 (обновлено: 11:58 12.08.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукГород курорт Гагра
Город курорт Гагра - Sputnik Абхазия, 1920, 12.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Запуск новых очистных сооружений в Гагрском районе запланирован до конца 2025 года.
СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Строительство новых канализационных насосных станций ведется в селе Алахадзы Гагрского района по российской Инвестпрограмме, сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия первый замглавы администрации муниципалитета Адамыр Цишба.

"Первый этап проведен. Там были залиты фундаментные площадки, закупили часть оборудования. На данный момент действует старая система очистных сооружений, но она уже приходит в негодность", – подчеркнул он.

Цишба добавил, что канализационные станции в городской черте Гагры готовы и приняты в эксплуатацию, но пока все сливается в старыеКНС. Новые аналогичные объекты должны заработать в 2025 году, и тогда весь процесс будет происходить по этим линиям.
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