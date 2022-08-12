https://sputnik-abkhazia.ru/20220812/ochistnye-sooruzheniya-postroyat-v-gagrskom-rayone-po-investprogramme-1040882745.html

Канализационные насосные станции построят в Алахадзы по Инвестпрограмме

Канализационные насосные станции построят в Алахадзы по Инвестпрограмме

Запуск новых очистных сооружений в Гагрском районе запланирован до конца 2025 года. 12.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-12T10:33+0300

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2022-08-12T11:58+0300

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СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Строительство новых канализационных насосных станций ведется в селе Алахадзы Гагрского района по российской Инвестпрограмме, сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия первый замглавы администрации муниципалитета Адамыр Цишба.Цишба добавил, что канализационные станции в городской черте Гагры готовы и приняты в эксплуатацию, но пока все сливается в старыеКНС. Новые аналогичные объекты должны заработать в 2025 году, и тогда весь процесс будет происходить по этим линиям.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, гагрский район, канализация