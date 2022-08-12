https://sputnik-abkhazia.ru/20220812/okolo-120-tysyach-turistov-otdokhnuli-v-gagrskikh-otelyakh-i-pansionatakh-k-1-avgusta-1040882974.html

Около 120 тысяч туристов отдохнули в гагрских отелях и пансионатах к 1 августа

Около 120 тысяч туристов отдохнули в гагрских отелях и пансионатах к 1 августа

В первом полугодии в Абхазии наблюдалось снижение турпотока в сравнении с аналогичным периодом прошлого рекордного года. 12.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-12T11:03+0300

2022-08-12T11:03+0300

2022-08-12T12:40+0300

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гагрский район

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СУХУМ, 12 авг – Sputnik. Около 120 тысяч туристов отдохнуло в гагрских отелях и пансионатах к 1 августа, сообщил в интервью радио Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.Цишба добавил, что в целом ситуация позитивная, но неудобства жителям и гостям Гагры доставляют частые отключения подачи воды. Он это связывает с поломками на воздушной линии "Ачгуара".Как объяснил замглавы районной администрации, местная система водоснабжения устроена таким образом, что при отключениях электричества вода перестает поступать в резервуары, и они быстро опустошаются. Для их наполнения требуется около двух часов работы насосов."Вот такие проблемы мы испытываем эти дни. Мы обязали все наши хозяйственные службы развозить воду населению, и в этом нам помогает МЧС, но при таком объеме туристов, это недостаточно. Делаем все, что можем, и надеемся, что аварийные отключения будут устранены", - сказал Цишба.В Инвестиционную программу социально-экономического развития Абхазии на 2023-2025 годы заложено более 700 миллионов рублей на асфальтирование дорог, восстановление подстанции в Пицунде, освещение дороги к ней и реконструкцию насосных станций в Гагре, которые были построены в 2015 году, но не были введены в эксплуатацию. Как отметил Цишба, завершение этого проекта могло бы решить проблему с водоснабжением.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220812/ochistnye-sooruzheniya-postroyat-v-gagrskom-rayone-po-investprogramme-1040882745.html

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