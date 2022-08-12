Премьерное исполнение "Абхазского реквиема" состоится в Сухуме

"Идея реквиема пришла давно. Это и не случайно. Реквием связан с жертвами войны, с жертвами махаджирства. И, естественно, эта боль всегда с каждым абхазом. Но как воплотить ее в музыке? Конечно, это не так легко. Много лет обдумывал, в какой форме преподнести эту боль. Об этой идее я в свое время говорил Гунде Сакания. Она очень восприняла идею написания совместной песни. В первую очередь я хочу сказать, что это совершенно гениальные стихи, без преувеличения. Это не просто ряд стихов, родилась целая поэма о страданиях, о жертвах нашего народа", – пояснил Чанба.