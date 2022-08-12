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Премьерное исполнение "Абхазского реквиема" состоится в Сухуме
Премьерное исполнение "Абхазского реквиема" состоится в Сухуме
Реквием прозвучит в исполнении Абхазской государственной капеллы, оперных певцов и музыкантов. 12.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-12T15:17+0300
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СУХУМ, 11 авг – Sputnik. Премьера музыкального произведения "Абхазский реквием" композитора Нодара Чанба состоится в Абхазском государственном театре 14 августа. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал Народный артист Абхазии, композитор Нодар Чанба.Музыкальное сочинение на стихи абхазской поэтессы Гунды Сакания посвящен жертвам махаджирства, которые после Кавказской войны вынуждены были покинуть свою историческую родину.Реквием прозвучит в исполнении Абхазской государственной капеллы, оперных певцов и музыкантов, которые играют на классических, а также народных инструментах."Помимо капеллы, в концерте заняты солисты Нана Черкезия, Елена Анкваб, Аляс Абухба и Алхас Ферзба. Кроме того, молодая скрипачка Эмилия Терзян-Хагба и Анастасия Курочкина – флейта. Я еще использовал апхярцу (абхазский народный смычковый инструмент), это будет Радима Джикирба, София Кисетова будет играть на ачарпыне (абхазская свирель)", – подчеркнул Нодар Чанба.Сейчас идут интенсивные репетиции. По мнению Чанба, Абхазская государственная капелла делает большой шаг в своем профессиональном развитии, так как музыка сложная не только в эмоциональном плане, но и техническом.Изначально премьеру планировали провести в мае, ко Дню окончания Кавказской войны, но тогда ее пришлось отложить.
https://sputnik-abkhazia.ru/20170526/akter-o-pokaze-maxadzhiry-i-semra-v-turcii-zriteli-rydali-1021126833.html
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Премьерное исполнение "Абхазского реквиема" состоится в Сухуме
15:17 12.08.2022 (обновлено: 15:54 12.08.2022)
Реквием прозвучит в исполнении Абхазской государственной капеллы, оперных певцов и музыкантов.
СУХУМ, 11 авг – Sputnik.
Премьера музыкального произведения "Абхазский реквием" композитора Нодара Чанба состоится в Абхазском государственном театре 14 августа. Об этом в эфире радио Sputnik
рассказал Народный артист Абхазии, композитор Нодар Чанба.
Музыкальное сочинение на стихи абхазской поэтессы Гунды Сакания посвящен жертвам махаджирства, которые после Кавказской войны вынуждены были покинуть свою историческую родину.
"Идея реквиема пришла давно. Это и не случайно. Реквием связан с жертвами войны, с жертвами махаджирства. И, естественно, эта боль всегда с каждым абхазом. Но как воплотить ее в музыке? Конечно, это не так легко. Много лет обдумывал, в какой форме преподнести эту боль. Об этой идее я в свое время говорил Гунде Сакания. Она очень восприняла идею написания совместной песни. В первую очередь я хочу сказать, что это совершенно гениальные стихи, без преувеличения. Это не просто ряд стихов, родилась целая поэма о страданиях, о жертвах нашего народа", – пояснил Чанба.
Реквием прозвучит в исполнении Абхазской государственной капеллы, оперных певцов и музыкантов, которые играют на классических, а также народных инструментах.
"Помимо капеллы, в концерте заняты солисты Нана Черкезия, Елена Анкваб, Аляс Абухба и Алхас Ферзба. Кроме того, молодая скрипачка Эмилия Терзян-Хагба и Анастасия Курочкина – флейта. Я еще использовал апхярцу (абхазский народный смычковый инструмент), это будет Радима Джикирба, София Кисетова будет играть на ачарпыне (абхазская свирель)", – подчеркнул Нодар Чанба.
Сейчас идут интенсивные репетиции. По мнению Чанба, Абхазская государственная капелла делает большой шаг в своем профессиональном развитии, так как музыка сложная не только в эмоциональном плане, но и техническом.
Изначально премьеру планировали провести в мае, ко Дню окончания Кавказской войны, но тогда ее пришлось отложить.