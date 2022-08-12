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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 августа

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 августа

На территории Черноморского побережья Абхазии в выходные по-прежнему сохранится влияние южного циклона с теплыми массами воздуха. 12.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-12T17:59+0300

2022-08-12T17:59+0300

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СУХУМ, 12 авг - Sputnik. В выходные дни, 13 и 14 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность, удушливо жаркая погода, из-за местных циркуляционных процессов местами возможны слабые дожди с грозой. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с усилением от 7 до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +28°С до +33°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии, лето