https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/investprogramma-podderzhit-abkhazskiy-biznes-zayavil-volvach-1040911220.html

Инвестпрограмма поддержит абхазский бизнес, заявил Вольвач

Инвестпрограмма поддержит абхазский бизнес, заявил Вольвач

В начале августа в Москве было подписано Соглашение о содействии социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы (Инвестпрограмма). 13.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-13T17:33+0300

2022-08-13T17:33+0300

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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Инвестпрограмма содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы предусматривает поддержку местного бизнеса, заявил замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач."Основная задача оказания мер государственной программы - это, конечно, поддержка местного бизнеса", - сказал он. Госпрограмма, в частности, предусматривает развитие кредитования и укрепление финансовой системы республики, компенсации затрат на закупку оборудования и комплектующих для республиканских бизнесов - участников этих программ. Кроме того, предусматривается компенсация затрат на создание объектов сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/volvach-bez-investitsiy-nevozmozhno-vyvesti-ekonomiku-abkhazii-na-novyy-uroven-1040911064.html

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