https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/volvach-bez-investitsiy-nevozmozhno-vyvesti-ekonomiku-abkhazii-na-novyy-uroven-1040911064.html

Вольвач: без инвестиций невозможно вывести экономику Абхазии на новый уровень

Вольвач: без инвестиций невозможно вывести экономику Абхазии на новый уровень

Замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач рассказал, как государство может помочь бизнесу, какие гарантии нужны инвестору и как бизнес может сделать... 13.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-13T16:52+0300

2022-08-13T16:52+0300

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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Без серьезных инвестиций невозможно вывести экономику Абхазии на новый уровень, считает замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.По его мнению, госдотации могут помочь создать, укрепить и развить инфраструктуру – дороги, связь и энергетику, тогда как серьезные вложения в экономические проекты должен делать частный бизнес. При этом, бизнесу тоже нужна поддержка, и в этом плане Россия готова поделиться опытом с Абхазией, заверил Вольвач.Серьезные, долгосрочные, обоюдовыгодные контракты с крупными внешними инвесторами - это серьезная помощь реальному республиканскому бизнесу Абхазии, помимо прямых мер поддержки, указал Вольвач. "Что такое крупный инвестор, который затевает здесь инвестиционный проект? Это значит, что у этого крупного инвестора будут десятки партнеров местных, которые будут выполнять широчайший объем работ, от строительно-монтажных, до различного рода услуг. Приход иностранного инвестора - это серьезная поддержка реальному республиканскому бизнесу, если на договорах у инвесторов будут работать средние, крупные, мелкие республиканские компании и бизнесмены", - пояснил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/volvach-ekonomika-abkhazii-mozhet-pozvolit-sebe-menshe-zaviset-ot-rossii-1040906480.html

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