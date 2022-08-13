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Вольвач: без инвестиций невозможно вывести экономику Абхазии на новый уровень
Вольвач: без инвестиций невозможно вывести экономику Абхазии на новый уровень
Замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач рассказал, как государство может помочь бизнесу, какие гарантии нужны инвестору и как бизнес может сделать... 13.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-13T16:52+0300
2022-08-13T16:52+0300
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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Без серьезных инвестиций невозможно вывести экономику Абхазии на новый уровень, считает замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.По его мнению, госдотации могут помочь создать, укрепить и развить инфраструктуру – дороги, связь и энергетику, тогда как серьезные вложения в экономические проекты должен делать частный бизнес. При этом, бизнесу тоже нужна поддержка, и в этом плане Россия готова поделиться опытом с Абхазией, заверил Вольвач.Серьезные, долгосрочные, обоюдовыгодные контракты с крупными внешними инвесторами - это серьезная помощь реальному республиканскому бизнесу Абхазии, помимо прямых мер поддержки, указал Вольвач. "Что такое крупный инвестор, который затевает здесь инвестиционный проект? Это значит, что у этого крупного инвестора будут десятки партнеров местных, которые будут выполнять широчайший объем работ, от строительно-монтажных, до различного рода услуг. Приход иностранного инвестора - это серьезная поддержка реальному республиканскому бизнесу, если на договорах у инвесторов будут работать средние, крупные, мелкие республиканские компании и бизнесмены", - пояснил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/volvach-ekonomika-abkhazii-mozhet-pozvolit-sebe-menshe-zaviset-ot-rossii-1040906480.html
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Вольвач: без инвестиций невозможно вывести экономику Абхазии на новый уровень
16:52 13.08.2022 (обновлено: 17:05 13.08.2022)
Замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач рассказал, как государство может помочь бизнесу, какие гарантии нужны инвестору и как бизнес может сделать Абхазию привлекательнее.
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Без серьезных инвестиций невозможно вывести экономику Абхазии на новый уровень, считает замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
"Я уверен, что без серьезных частных инвестиции невозможно добиться того, о чем мы мечтаем - чтобы экономика республики стала самодостаточной, саморазвивающейся, приносила серьезные доходы в республиканский бюджет. Все это обеспечить исключительно за счет государственных дотации невозможно", – заявил Вольвач в интервью Sputnik.
По его мнению, госдотации могут помочь создать, укрепить и развить инфраструктуру – дороги, связь и энергетику, тогда как серьезные вложения в экономические проекты должен делать частный бизнес. При этом, бизнесу тоже нужна поддержка, и в этом плане Россия готова поделиться опытом с Абхазией, заверил Вольвач.
Серьезные, долгосрочные, обоюдовыгодные контракты с крупными внешними инвесторами - это серьезная помощь реальному республиканскому бизнесу Абхазии, помимо прямых мер поддержки, указал Вольвач.
"Что такое крупный инвестор, который затевает здесь инвестиционный проект? Это значит, что у этого крупного инвестора будут десятки партнеров местных, которые будут выполнять широчайший объем работ, от строительно-монтажных, до различного рода услуг. Приход иностранного инвестора - это серьезная поддержка реальному республиканскому бизнесу, если на договорах у инвесторов будут работать средние, крупные, мелкие республиканские компании и бизнесмены", - пояснил он.