https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/ministr-kultury-priglasil-opernogo-pevtsa-masashi-tsudzi-v-abkhaziyu-1040911774.html

Министр культуры пригласил оперного певца Масаши Тсудзи в Абхазию

Министр культуры пригласил оперного певца Масаши Тсудзи в Абхазию

Японский оперный певец Масаши Тсудзи услышал трагическую песню "Шьышь нани" в исполнении народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава и спел ее у себя на... 13.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-13T18:55+0300

2022-08-13T18:55+0300

2022-08-13T19:13+0300

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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Министр культуры Даур Кове пригласил японского оперного певца Масаши Тсудзи в Абхазию, сообщается в Телеграм-канале ведомства. Тсудзи – молодой артист, который исполнил известную абхазскую песню – колыбельную махаджиров "Шьышь нани" на своей родине, вызвав восторг и оцепенение публики.Кове пообщался с певцом по видеоконференсвязи и поблагодарил его за выбор такого музыкального материала. "Для Абхазского народа очень важно, чтобы о нашем языке, культуре знали как можно больше людей за пределами нашей страны. Выражаю огромную благодарность за эту возможность. Пользуясь случаем, приглашаю Вас в Абхазию для проведения совместного концерта с нашими артистами", – сказал он.Тсудзи с удовольствием принял приглашение и обещал приехать.Песня "Шьышь нани" написана на стихи народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба "Амҳаџьырқәа ргарашәа" (Колыбельная махаджиров). Она стала символом трагедии абхазского народа, практически полностью выселенного в Османскую империю по окончании Кавказской войны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/masashi-ispolnil-kak-v-yaponii-prozvuchala-abkhazskaya-shysh-nani-1040719440.html

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