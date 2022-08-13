https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/volvach-nazval-chto-nuzhno-dlya-obespecheniya-energeticheskoy-bezopasnosti-abkhazii-1040908499.html

Вольвач назвал, что нужно для обеспечения энергетической безопасности Абхазии

Вольвач назвал, что нужно для обеспечения энергетической безопасности Абхазии

Замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач поделился своим видением того, как обеспечить энергетическую безопасность Абхазии и как будет решаться вопрос... 13.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-13T15:45+0300

2022-08-13T15:45+0300

2022-08-13T15:56+0300

в абхазии

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Абхазии надо будет проявить политическую волю и управленческую мудрость, чтобы достичь энергетической безопасности, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач.Он заверил, что работа по обновлению энергетической инфраструктуры Абхазии для подачи электроэнергии, ее правильного учета и распределения будет продолжаться при содействии Москвы. При этом отметил, что в течение ближайших трех лет должна произойти существенная перестройка и даже реформа системы энергообеспечения Абхазии.⠀Любая серьезная энергосистема требует не только технологий и модернизации, но и правильной экономики, и в этой связи решение о повышении тарифов на свет с июля было очень важным, добавил Вольвач.Он подчеркнул, что с 2008 года не было ни одного случая, когда Россия не помогала бы Абхазии в решении вопроса энергодефицита.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/bzhaniya-energetika-abkhazii-perezhivaet-tyazheleyshie-vremena-1040675827.html

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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия