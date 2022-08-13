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Вольвач назвал, что нужно для обеспечения энергетической безопасности Абхазии
Вольвач назвал, что нужно для обеспечения энергетической безопасности Абхазии
Замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач поделился своим видением того, как обеспечить энергетическую безопасность Абхазии и как будет решаться вопрос... 13.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-13T15:45+0300
2022-08-13T15:56+0300
в абхазии
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проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Абхазии надо будет проявить политическую волю и управленческую мудрость, чтобы достичь энергетической безопасности, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач.Он заверил, что работа по обновлению энергетической инфраструктуры Абхазии для подачи электроэнергии, ее правильного учета и распределения будет продолжаться при содействии Москвы. При этом отметил, что в течение ближайших трех лет должна произойти существенная перестройка и даже реформа системы энергообеспечения Абхазии.⠀Любая серьезная энергосистема требует не только технологий и модернизации, но и правильной экономики, и в этой связи решение о повышении тарифов на свет с июля было очень важным, добавил Вольвач.Он подчеркнул, что с 2008 года не было ни одного случая, когда Россия не помогала бы Абхазии в решении вопроса энергодефицита.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220803/bzhaniya-energetika-abkhazii-perezhivaet-tyazheleyshie-vremena-1040675827.html
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия

Вольвач назвал, что нужно для обеспечения энергетической безопасности Абхазии

15:45 13.08.2022 (обновлено: 15:56 13.08.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукСухум ПС-2
Сухум ПС-2 - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач поделился своим видением того, как обеспечить энергетическую безопасность Абхазии и как будет решаться вопрос энергодефицита этой зимой.
СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Абхазии надо будет проявить политическую волю и управленческую мудрость, чтобы достичь энергетической безопасности, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач.
"От республики потребуется очень серьезная политическая воля и управленческая мудрость, когда необходимо будет перейти на правильные финансовые модели эксплуатации энергетической системы", – сказал Вольвач.
Он заверил, что работа по обновлению энергетической инфраструктуры Абхазии для подачи электроэнергии, ее правильного учета и распределения будет продолжаться при содействии Москвы. При этом отметил, что в течение ближайших трех лет должна произойти существенная перестройка и даже реформа системы энергообеспечения Абхазии.⠀
Любая серьезная энергосистема требует не только технологий и модернизации, но и правильной экономики, и в этой связи решение о повышении тарифов на свет с июля было очень важным, добавил Вольвач.
Он подчеркнул, что с 2008 года не было ни одного случая, когда Россия не помогала бы Абхазии в решении вопроса энергодефицита.
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