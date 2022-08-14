https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/bzhaniya-silnyy-i-khrabryy-narod-v-edinom-poryve-vstal-na-zaschitu-rodiny-1040924128.html

Бжания: сильный и храбрый народ в едином порыве встал на защиту Родины

Бжания: сильный и храбрый народ в едином порыве встал на защиту Родины

В Абхазии 14 августа чтят память погибших в Отечественной войне 1992-1993 годов. Тридцать лет назад под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета... 14.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-14T12:48+0300

2022-08-14T12:48+0300

2022-08-14T12:48+0300

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аслан бжания

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СУХУМ, 14 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу в день тридцатой годовщины начала Отечественной войны.Он напомнил, что 30 лет назад, когда власти Грузии начали войну против Абхазии, "сильный и храбрый народ в едином порыве встал на защиту своей Родины".Он добавил, что в сердцах всегда будут живы родители, братья и сестры, невинно убиенные дети. 14 августа 1992 года грузинские вооруженные формирования без объявления войны вторглись на территорию Абхазии. Грузия начала план по оккупации под кодовым названием "Меч" через две недели после вступления в ООН.Ввод грузинских войск вызвал вооруженное противостояние, переросшее в кровопролитную грузино-абхазскую войну. Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба по телевидению обратился к народу с призывом встать на защиту Родины.Отечественной война народа Абхазии продлилась 413 дней и завершилась 30 сентября 1993 года, когда абхазская армия вышла к госгранице по реке Ингур, преследую отступавшие грузинские войска.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/zhenschiny-plakali-nachalas-panika-voyna-glazami-ruslana-shakaya-1040922863.html

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