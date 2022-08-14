https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/pogasshiy-navsegda-pechalnaya-sudba-pitsundskogo-mayaka-1040921258.html

Погасший навсегда: печальная судьба пицундского маяка

Погасший навсегда: печальная судьба пицундского маяка

Пицундский маяк был построен, по одной из версий, в 1893 году и помогал мореплавателям найти безопасный маршрут в бухту этой местности Абхазии. 14.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-14T17:00+0300

2022-08-14T17:00+0300

2022-08-14T17:00+0300

в абхазии

абхазия

пицунда

общество

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0e/1040929795_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_514b559928eca83c217368f6d03c9006.jpg

О том, в каком состоянии пицундский маяк находится сегодня, как съемочной группе Sputnik удалось в него попасть, почему специалисты рекомендуют его снести, что о нем пишут в специализированных изданиях и авторских работах, читайте в материале Бадри Есиава.Наши дниТочная дата строительства маяка в Пицунде неизвестна. В одних изданиях указывают 1891 год, в других – на два года позже. Определенно можно сказать, что когда-то этот объект был если не самым высоким сооружением в Пицунде, то определенно одним из них.Он расположен на самой крайней точке пицундского мыса и многие десятилетия своим светом указывал путь мореплавателям. Железный "рыцарь" был в центре внимания, пока на том месте, по приказу Никиты Хрущева, не стали возводить многоэтажные пансионаты.Начавшееся в 1959 году масштабное строительство "Курорта Пицунда" завершилось спустя восемь лет. Местный маяк после этого во многом утратил свое величие, затерявшись между седьмым и восьмым корпусами 15-этажных пансионатов. Не исключено, что в наши дни многие во время прогулки по городской набережной могут пройти мимо этого маяка и даже не обратить на него внимания.Высота пицундского маяка 36 метров. Он ниже своего бетонного "конвоя" примерно на 20 метров. У подножия сооружения за годы успели "вымахать" сосны и кипарисы. Они давно распустили свои корни и ветви вокруг конструкции, но до ее башни им еще расти и расти.Металлический корпус маяка давно проржавел, и в нем образовалось множество пробоин. Вход в него был заварен, но любознательного фотокорреспондента Sputnik Томаса Тхайцук это не остановило.Слабый свет солнечных лучей, пробивающихся через трещины и дыры в корпусе, падали на камни, бытовые отходы, сосновые шишки и ветки деревьев. Также удалось разглядеть небольшую площадку, от которой берет свое начало винтовая лестница.Маяк стоит на бетонной подушке. Снаружи со всех сторон, словно паутиной, окружен металлическими опорами. В самой верхней его части балкон с периллами и святая святых – башня, где в прошлом зажигался сигнальный огонь. Завершает всю эту композицию флюгель со стрелками, продольными прутьями и солнечными лучами из железа.Маяк под сномО пицундском маяке известно не так много, как о его сухумском "коллеге", изготовленном компанией французского инженера Эрнеста Гуэна. Столичный береговой навигатор на два метра ниже пицундского, но построен он был примерно на три десятка лет раньше.Что касается маяка в Пицунде, он был возведен дирекцией маяков и лоции Черного и Азовского морей. Если верить открытым источникам, он стоял третьим объектом в очереди при строительстве Сухумского шоссе, но из-за русско-турецкой войны 1877-1878 годов завершить работы удалось лишь спустя 15 лет.Об особенностях пицундского маяка подробно написано в книге "Лоция Черного и Азовского морей", выпущенной в 1903 году. В ней говорится, что маяк расположен в 60 саженях от воды – это примерно 120 метров.В книге также отмечается, что высота огня 114 футов над уровнем моря (34,7 метров – прим.), математический горизонт составлял 12,3 мили (19,7 километров – прим.) и маяк освещает весь морской горизонт."Приставать к берегу у маяка очень удобно, когда нет зыби. Глубина у самого берега довольно значительная и прибрежье песчаное. Маяк проектируется на высоком и густом сосновом лесе", - пишут авторы.Еще одним интересным фактом можно назвать то, что пицундский маяк соединялся телефоном с почтово-телеграфной конторой в Гудауте.Также удалось выяснить, что керосиновый прожектор действовал на маяке до 1953 года, но его заменили на электрический, который прослужил до конца 1960-х годов. На территории маяка располагалась часть военно-морского флота СССР и пост погранзаставы.Инженер и участник строительства "Курорта Пицунда" Валерий Джонуа в своей книге "Воспоминания длиной в 50 лет" тоже затрагивает судьбу маяка. Он уточняет, что сооружение было возведено в 1893 году.Во время стройки курортного комплекса планировали снести маяк, и по этой причине он оказался всего в трех метрах от корпусов. Однако, зодчие по итогу маяк не разобрали и он так и остался на прежнем месте доживать свои дни.Джонуа отмечает, что за годы эксплуатации курорта до начала Отечественной войны народа Абхазии, маяк красили два раза. Каждый раз на это требовалось более тонны покрасочного материала.Автор также рекомендует в целях безопасности постояльцев и сохранения двух корпусов пансионатов "Амзара" и "Маяк" в срочном порядке снести это сооружение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190331/Svet-proshlogo-kak-vyglyadit-Sukhumskiy-mayak-iznutri--1026963734.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190331/Sukhumskiy-frantsuz-kak-sebya-chuvstvuet-starinnyy-mayak-1026956070.html

абхазия

пицунда

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

абхазия, пицунда, общество, история