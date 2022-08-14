Премьера "Абхазского реквиема" состоялась на сцене Драмтеатра
19:00 14.08.2022 (обновлено: 19:34 14.08.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
© Sputnik / Леон Адлейба
Организатором выступило Министерство культуры Абхазии, мероприятие приурочено к 30-летию начала Отечественной войны.
СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт к тридцатилетию начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов состоялся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в воскресенье 14 августа.
"Абхазский реквием" написан Народным артистом, композитором Нодаром Чанба на стихи поэтессы Гунды Сакания. Реквием состоит из 14 стихотворений, посвященных памяти махаджиров.
Перед зрителями выступили Нана Черкезия, Елена Анкваб, Алиас Абухба, Алхас Ферзба, Государственная хоровая капелла Абхазии и Детский хор.
На скрипке играла Мария-Эмилия Терзян-Хагба, флейта – Анастасия Курочкина, мелодии на апхьарца исполняла Радима Джикирба, ачарпын – Софья Кисекова.
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
Изначально премьеру планировали провести в мае, ко Дню окончания Кавказской войны, но тогда ее пришлось отложить.