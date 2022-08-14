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https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/premera-abkhazskogo-rekviema-sostoyalas-na-stsene-dramteatra-1040935493.html
Премьера "Абхазского реквиема" состоялась на сцене Драмтеатра
Премьера "Абхазского реквиема" состоялась на сцене Драмтеатра
Организатором выступило Министерство культуры Абхазии, мероприятие приурочено к 30-летию начала Отечественной войны. 14.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-14T19:00+0300
2022-08-14T19:34+0300
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СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт к тридцатилетию начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов состоялся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в воскресенье 14 августа."Абхазский реквием" написан Народным артистом, композитором Нодаром Чанба на стихи поэтессы Гунды Сакания. Реквием состоит из 14 стихотворений, посвященных памяти махаджиров.Перед зрителями выступили Нана Черкезия, Елена Анкваб, Алиас Абухба, Алхас Ферзба, Государственная хоровая капелла Абхазии и Детский хор.На скрипке играла Мария-Эмилия Терзян-Хагба, флейта – Анастасия Курочкина, мелодии на апхьарца исполняла Радима Джикирба, ачарпын – Софья Кисекова.Изначально премьеру планировали провести в мае, ко Дню окончания Кавказской войны, но тогда ее пришлось отложить.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220812/chanba-ob-abkhazskom-rekvieme-luchshaya-forma-prepodnesti-bol-o-zhertvakh-voyny-1040860514.html
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абхазия, культура, абхазский драматический театр

Премьера "Абхазского реквиема" состоялась на сцене Драмтеатра

19:00 14.08.2022 (обновлено: 19:34 14.08.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
Абхазский Реквием - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Организатором выступило Министерство культуры Абхазии, мероприятие приурочено к 30-летию начала Отечественной войны.
СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерт к тридцатилетию начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов состоялся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в воскресенье 14 августа.
"Абхазский реквием" написан Народным артистом, композитором Нодаром Чанба на стихи поэтессы Гунды Сакания. Реквием состоит из 14 стихотворений, посвященных памяти махаджиров.
Перед зрителями выступили Нана Черкезия, Елена Анкваб, Алиас Абухба, Алхас Ферзба, Государственная хоровая капелла Абхазии и Детский хор.
Чанба об Абхазском реквиеме: лучшая форма преподнести боль о жертвах войны - Sputnik Абхазия, 1920, 12.08.2022
Радио
Чанба об Абхазском реквиеме: лучшая форма преподнести боль о жертвах войны
12 августа, 14:22
На скрипке играла Мария-Эмилия Терзян-Хагба, флейта – Анастасия Курочкина, мелодии на апхьарца исполняла Радима Джикирба, ачарпын – Софья Кисекова.
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
Абхазский Реквием - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
Абхазский Реквием - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
Абхазский Реквием - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
Абхазский Реквием - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
Абхазский Реквием - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
Абхазский Реквием - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
Абхазский Реквием - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
© Sputnik / Леон Адлейба Абхазский Реквием
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Абхазский Реквием
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© Sputnik / Леон Адлейба
Абхазский Реквием
Изначально премьеру планировали провести в мае, ко Дню окончания Кавказской войны, но тогда ее пришлось отложить.
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