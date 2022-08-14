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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 августа

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 августа

В понедельник погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха. 14.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-14T18:00+0300

2022-08-14T18:00+0300

2022-08-14T18:00+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 14 авг – Sputnik. В понедельник, 15 августа, в Абхазии ожидается малооблачная удушливо жаркая погода, без осадков, с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии, абхазия