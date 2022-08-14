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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 августа
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 августа
В понедельник погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха. 14.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-14T18:00+0300
2022-08-14T18:00+0300
2022-08-14T18:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 авг – Sputnik. В понедельник, 15 августа, в Абхазии ожидается малооблачная удушливо жаркая погода, без осадков, с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +26°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 15 августа
В понедельник погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием южного циклона с теплыми массами воздуха.
СУХУМ, 14 авг – Sputnik. В понедельник, 15 августа, в Абхазии ожидается малооблачная удушливо жаркая погода, без осадков, с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.