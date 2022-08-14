https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/sputnik-nedeli-vizit-delegatsii-minekonomrazvitiya-rossii-i-kadrovye-perestanovki-1040940574.html

Sputnik недели: визит делегации Минэкономразвития России и кадровые перестановки

Sputnik недели: визит делегации Минэкономразвития России и кадровые перестановки

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 8 по 14 августа. 14.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-14T20:40+0300

2022-08-14T20:40+0300

2022-08-14T20:40+0300

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Делегация во главе с министром экономического развития России Максимом Решетниковым побывала в Абхазии с рабочим визитом на этой неделе. Минздрав республики начал служебную проверку в связи с отсутствием главного санврача страны Людмилы Скорик, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа был освобожден от должности в связи с поданным заявлением.SputnikДень памятиВ последний день недели, 14 августа, по всей Абхазии чтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Тридцать лет назад Грузия напала на Абхазию.Президент Абхазии Аслан Бжания утром в воскресенье возложил цветы к Мемориалу погибшим.В церемонии возложения цветов в Парке Славы приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены Правительства, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, ветераны и общественность.После возложения у мемориала Боевой Славы его участники отправились к могиле первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.Аслан Бжания также обратился к народу и напомнил, что 30 лет назад, когда власти Грузии начали войну против Абхазии, "сильный и храбрый народ в едином порыве встал на защиту своей Родины".Вечером в Абхазском драматическом театре состоялся концерт "Абхазский реквием". В День памяти перед зрителями выступили Нана Черкезия, Елена Анкваб, Алиас Абухба, Алхас Ферзба, Государственная хоровая капелла Абхазии и Детский хор.На скрипке играла Мария-Эмилия Терзян-Хагба, флейта – Анастасия Курочкина, мелодии на апхьарца исполняла Радима Джикирба, ачарпын – Софья Кисекова. Организатор мероприятия – Министерство культуры Абхазии.Визит Минэкономразвития России Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл в Абхазию с рабочим визитом 11 августа. Он побывал на объектах, которые были построены в республике по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии.В их число вошли Парк принца Ольденбургского и колоннада в Гагре, подстанция "Гагра-1" и очистные сооружения в Гагрском районе, а также школа в Новом Афоне, Абхазский драматический театр и Сухумский аэропорт. В тот же день состоялась встреча с президентом Асланом Бжания. "Народ Абхазии и, осмелюсь сказать, те граждане Российской Федерации, которые бывали у нас в Абхазии, от вашего приезда ждут много плодотворных и хороших дел. Это правда, не преувеличение, потому что, то ведомство, которое вы возглавляете, и ваши подходы в нас вселяют уверенность в том, что мы достигнем тех целей, которые перед нами поставлены", – подчеркнул глава государства.Решетников в свою очередь отметил, что проекты, по которым реализуется Инвестиционная программа, выверены и хорошо реализованы.Интервью Дмитрия Вольвача Sputnik АбхазияЗаместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач дал эксклюзивное интервью информационному агентству Sputnik Абхазия.Он рассказал об особенностях Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Так, в новом документе предусматривается создать такие условия, при которых абхазская экономика будет меньше зависеть от прямых дотаций из России. Для этого, по мнению Вольвача, необходимо использовать потенциал республики в области туризма.Кроме того, замминистра коснулся проблем в сфере электроэнергетики Абхазии, поделился своим видением того, как можно обеспечить энергетическую безопасность республики.Вольвач рассказал, что Российская Федерация продолжит софинансировать зарплаты жителям Абхазии. По его словам, до 2025 года средние зарплаты должны вырасти в два с половиной раза по государственному сектору.Кадровые перестановкиГромким событием недели стал уход главы Администрации президента Абхазии Алхаса Квициниа, который занимал это место с 24 апреля 2020 года. Он был освобожден от должности на основании поданного заявления.Другим указом главы государства Джансух Нанба был освобожден от должности министр по налогам и сборам и назначен руководителем Администрации президента Абхазии.Временно исполнять обязанности министра по налогам и сборам будет замминистра Мераб Логуа.COVID-19Количество новых случаев коронавирусной инфекцией в Абхазии продолжает расти. По информации министерства здравоохранения республики, с 8 по 12 августа в Абхазии выявлено 365 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 16 пациентов. 11 и 12 августа в Гудаутской больнице скончались двое мужчин 87 и 37 лет.Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 54565 человек. Зарегистрировано 693 летальных случая.Служебная проверка МинздраваМинздрав Абхазии начал служебную проверку в связи с отсутствием главного санитарного врача республики Людмилы Скорик на рабочем месте. В официальном заявлении ведомства отмечается, что медик не выходит на работу с 25 июля.В марте 2021 года главный государственный санврач была награждена медалью "За заслуги перед Отечественным здравоохранением" за активную и добросовестную работу в борьбе с коронавирусной инфекцией.Криминальные новостиВечером 10 августа на улице Ардзинба в Сухуме был обстрелян автомобиль бывшего гендиректора "Черноморэнерго" Аслана Басария. В результате происшествия никто не пострадал, так как в машине в момент обстрела никого не было. Официальной информации от правоохранительных органов не поступало. 11 августа сотрудники милиции задержали Вадима Воуба, который подозревается в убийстве Рамина Хмаил. Ранее прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело в отношении Воуба и неустановленного лица по факту умышленного убийства гражданина Хмаил, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Даура Джумутия, а также незаконного приобретения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц.Рамин Хмаил был убит ночью 27 июля, приблизительно в 23:25, на одной из сухумских улиц. По версии предварительного следствия, подозреваемые остановились на проезжей части улицы Эшба и не менее десяти раз выстрелили в него из автомата "Калашникова".Также на этой неделе Генеральная прокуратура Абхазии направила в Сухумский городской суд уголовное дело Анзора Тарба о превышении должностных полномочий сотрудниками МВД республики для рассмотрения по существу.Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.Обвиняемыми в деле проходят начальник УУР МВД, полковник милиции Бадри Джикирба и его заместитель, подполковник милиции Аслан Чедия, начальник отдела по раскрытию преступлений против собственности, майор милиции Адгур Аутлев и старший оперуполномоченный того же отдела, капитан милиции Виталий Кулов.9 августа Сухумский городской суд отказал в удовлетворении искового заявления Астамура Джопуа к МВД о незаконности неприменения к нему амнистии. 30 мая Кассационная коллегия по административным делам Верховного суда Абхазии отменила решение Сухумского суда о незаконности и отмене применения амнистии в отношении Джопуа и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.Астамур Джопуа с 2018 года отбывает наказание за преступления, предусмотренные пунктом "в" части 3 статьи 126 (изнасилование заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста, соединенное с угрозой убийством), статьей 113 (угроза убийством) и частью 1 статьи 217 (незаконные ношение, перевозка и хранение огнестрельного оружия) УК Республики Абхазия.Абхазия на АрМИ-2022Команда из Абхазии принимает участие в международных армейских играх АрМИ-2022. Семь команд из состава Вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" в Алабино, "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, "Снайперский рубеж" в Венесуэле, "Специальный рывок" в Сергиевом Посаде, "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге, "Армия культуры" и "Национальная кухня" в Алабино.14 августа состоялся дебют абхазских танкистов на соревнованиях по "Танковому биатлону". По итогам заездов первых экипажей команд второго дивизиона, танкисты из Таджикистана показали лучшее время - 33:28, Абхазия второй результат – 44:11, а экипаж из Судана стал третьим – 58:30.В заезде участвовали танкисты: командир танка лейтенант Роберт Хашба, механик-водитель лейтенант Яшар Ашуба, наводчик - оператор старший лейтенант Роман Лагвилава.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/vaktsinu-sputnik-obnovili-dlya-zaschity-ot-novykh-shtammov-koronavirusa-1040904594.html

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