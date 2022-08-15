https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/bzhaniya-poblagodaril-dobrovoltsev-uzhe-na-vtoroy-den-voyny-my-byli-ne-odni-1040950795.html

Бжания поблагодарил добровольцев: уже на второй день войны мы были не одни

Бжания поблагодарил добровольцев: уже на второй день войны мы были не одни

В Абхазии в понедельник, 15 августа, отмечают День добровольца. В Гудауте проходят памятные мероприятия с участием руководства страны. 15.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-15T12:49+0300

2022-08-15T12:49+0300

2022-08-15T13:04+0300

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ГУДАУТА, 15 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к добровольцам, принимавшим участие в Отечественной войне 1992-1993 годов. "Уже на второй день войны мы были не одни. К нам на помощь пришли первые добровольцы с Северного Кавказа во главе с выдающимся сыном кабардинского народа Султаном Асланбековичем Сосналиевым. Добровольцы с Северного Кавказа, юга России, наши братья из зарубежной диаспоры, Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской республики встали рядом с нами в справедливой борьбе против агрессора", – отметил президент. Аслан Бжания напомнил, что благодаря проявленному бесстрашию и мужеству всех, кто сражался за мир и правду, отстояли свободу и независимость Апсны.Он также заявил, что добровольческое движение показало, что такое братская помощь и поддержка, еще более укрепило дух народа и послужило примером храбрости для подрастающих поколений.Бжания сообщил, что планирует в сентябре визит в республики Северного Кавказа.В Отечественной войне народа Абхазии участвовало более 2000 добровольцев, более 250 воинов погибли.В понедельник, 15 августа, в Гудауте состоялась памятная церемония у мемориала в честь добровольцев, вставших на защиту республики в годы ОВНА.В ней участвовали президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии, члены правительства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/boytsy-dobroy-voli-1040910788.html

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