https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/gendirektor-apsny-oyl-rasskazal-o-problemakh-s-postavkami-topliva-1040956648.html

Гендиректор "Апсны-Ойл" рассказал о проблемах с поставками топлива

Гендиректор "Апсны-Ойл" рассказал о проблемах с поставками топлива

СУХУМ, 15 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Генеральный директор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба в интервью Sputnik рассказал о проблемах с поставками... 15.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-15T15:57+0300

2022-08-15T15:57+0300

2022-08-15T15:57+0300

в абхазии

топливо

абхазия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036936158_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83f047e382e0e1d9ccc8c139ab5fd1c.jpg

СУХУМ, 15 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Генеральный директор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба в интервью Sputnik рассказал о проблемах с поставками продукции в республику.Он отметил, что наблюдаются небольшие перебои с реализацией различных видов топлива. Кроме того, по словам Лакоба, практически парализована работа железной дороги, так как кратно увеличилось количество пассажирских составов на юге России. "В связи с тем, что кратно увеличилось количество пассажирских составов на юге, и самым проблемным районом между Краснодаром и Адлером, предпочтение отдается пассажирским составам. Соответственно, грузовые составы могут проходить, только когда есть какое-то окно", - отметил Лакоба.Он также добавил, что основные поставки топливных компаний осуществлялись ж/д транспортом, это позволяло доставить большие объемы. По его словам, перед началом летнего сезона, перебоев не наблюдалось.Сейчас поставки топлива в Абхазию в основном осуществляются автомобильным транспортом.По его словам, иногда происходят разрывы между поставками и реализацией, что вызывает простой. При этом в резервуарах заправок хранится объем топлива, которого хватает до двух суток."Как говорится, поставка идет с колес – приехал бензовоз, слил топливо, и станция работает. Сейчас, на всех трех станциях у нас очередей нет, может быть в силу того, что мы занимаем самый маленький объем рынка, у нас всего лишь 10% от рынка", - сказал он.АИ-100 на заправках, принадлежащих "Апсны-Ойл", сейчас стоит 69 рублей, АИ-95 стоит 60 рублей, АИ-92 – 54 рубля и дизельное топливо 65,5 рублей, отметил Лакоба.Топливная компания "АЗиД" в понедельник также объяснила ограничения, введенные на продажу некоторых видов топлива на своих заправках. Как сообщили в компании, значительная часть поставок по июньским контрактам не поступила в Абхазию, заправки работали за счет резервов.Нагрузки на АЗС увеличились из-за временных проблем с топливом на автозаправках других компаний. Сейчас по картам и талонам обслуживаются юридические лица, которые уже фактически оплатили топливо по договорам.Как только необходимые объемы топлива будут восполнены, компания вернется к обычному режиму реализации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/azid-obyasnil-vremennye-ogranicheniya-na-prodazhu-nekotorykh-vidov-topliva-1040951596.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

топливо, абхазия, экономика