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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 августа
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 августа
Во вторник на Черноморском побережье Абхазии по-прежнему сохранится влияние южного циклона с тропическими массами воздуха. 15.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-15T15:13+0300
2022-08-15T15:13+0300
2022-08-15T15:26+0300
в абхазии
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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Во вторник, 16 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность, ночью и утром местами туман, днем преимущественно без осадков, жаркая погода. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 августа
15:13 15.08.2022 (обновлено: 15:26 15.08.2022)
Во вторник на Черноморском побережье Абхазии по-прежнему сохранится влияние южного циклона с тропическими массами воздуха.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Во вторник, 16 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность, ночью и утром местами туман, днем преимущественно без осадков, жаркая погода. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.
Температура морской воды +27°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.