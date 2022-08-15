https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-16-avgusta-1040956017.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 августа

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 16 августа

Во вторник на Черноморском побережье Абхазии по-прежнему сохранится влияние южного циклона с тропическими массами воздуха. 15.08.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Во вторник, 16 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность, ночью и утром местами туман, днем преимущественно без осадков, жаркая погода. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +20°С до +25°С, днем от +29°С до +34°С.Температура морской воды +27°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии, абхазия