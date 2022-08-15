https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/ugolovnye-dela-vozbuzhdeny-protiv-grazhdan-abkhazii-vyraschivayuschikh-konoplyu-v-krupnom-razmere-1040948113.html

Уголовные дела возбуждены против граждан Абхазии, выращивающих коноплю в крупном размере

Уголовные дела возбуждены против граждан Абхазии, выращивающих коноплю в крупном размере

Правонарушителям грозит лишение свободы на срок от десяти до двенадцати лет. 15.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-15T11:00+0300

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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Уголовные дела возбуждены в отношении двух граждан Абхазии за выращивание запрещенных наркосодержащих растений в крупном размере, а именно конопли, об этом сообщается на сайте МВД Абхазии. У жителя Гулрыпшского района Руслана Габелия на приусадебном участке домовладения в селе Бабушара обнаружили корни растений конопли.Габелия на момент задержания находился в наркотическом опьянении. Его также подозревают в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. В отношении Габелия избрана мера пресечения - домашний арест. У Ремзика Габуния при исследовании домовладения в селе Атара-Абхазская сотрудники угрозыска ОВД по Очамчырскому району обнаружили корни конопли в крупном размере. Мужчина выращивал растения на своем приусадебном участке. Он заключен под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/dva-rossiyanina-mogut-poluchit-pozhiznennye-sroki-za-sbyt-narkotikov-v-abkhazii-1040767864.html

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