https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/ugolovnye-dela-vozbuzhdeny-protiv-grazhdan-abkhazii-vyraschivayuschikh-konoplyu-v-krupnom-razmere-1040948113.html
Уголовные дела возбуждены против граждан Абхазии, выращивающих коноплю в крупном размере
Уголовные дела возбуждены против граждан Абхазии, выращивающих коноплю в крупном размере
Правонарушителям грозит лишение свободы на срок от десяти до двенадцати лет. 15.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-15T11:00+0300
2022-08-15T11:00+0300
2022-08-15T11:00+0300
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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Уголовные дела возбуждены в отношении двух граждан Абхазии за выращивание запрещенных наркосодержащих растений в крупном размере, а именно конопли, об этом сообщается на сайте МВД Абхазии. У жителя Гулрыпшского района Руслана Габелия на приусадебном участке домовладения в селе Бабушара обнаружили корни растений конопли.Габелия на момент задержания находился в наркотическом опьянении. Его также подозревают в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. В отношении Габелия избрана мера пресечения - домашний арест. У Ремзика Габуния при исследовании домовладения в селе Атара-Абхазская сотрудники угрозыска ОВД по Очамчырскому району обнаружили корни конопли в крупном размере. Мужчина выращивал растения на своем приусадебном участке. Он заключен под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/dva-rossiyanina-mogut-poluchit-pozhiznennye-sroki-za-sbyt-narkotikov-v-abkhazii-1040767864.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
мвд абхазии, абхазия, наркотики
Уголовные дела возбуждены против граждан Абхазии, выращивающих коноплю в крупном размере
Правонарушителям грозит лишение свободы на срок от десяти до двенадцати лет.
СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Уголовные дела возбуждены в отношении двух граждан Абхазии за выращивание запрещенных наркосодержащих растений в крупном размере, а именно конопли, об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.
У жителя Гулрыпшского района Руслана Габелия на приусадебном участке домовладения в селе Бабушара обнаружили
корни растений конопли.
Габелия на момент задержания находился в наркотическом опьянении. Его также подозревают в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. В отношении Габелия избрана мера пресечения - домашний арест.
У Ремзика Габуния при исследовании домовладения в селе Атара-Абхазская сотрудники угрозыска ОВД по Очамчырскому району обнаружили
корни конопли в крупном размере.
Мужчина выращивал растения на своем приусадебном участке. Он заключен под стражу.