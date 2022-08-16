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Абхазские военные выступили на конкурсе "Эльбрусское кольцо" АрМИ-2022
Абхазские военные выступили на конкурсе "Эльбрусское кольцо" АрМИ-2022
Международные игры АрМИ-2022 проходят с 13 по 27 августа на территории 12 государств. Всего представлены 37 стран. 16.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-16T17:27+0300
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СУХУМ, 16 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские военные выступили на конкурсе "Эльбрусское кольцо" в рамках АрМИ-2022, сообщил корреспонденту Sputnik замначальника Генштаба Вооруженных сил Абхазии, подполковник Вадим Камкия."На конкурсе "Эльбрусское кольцо" сегодня наша команда проявила себя достойно. Главный судья конкурса сказал, что абхазская команда заслуживает "Номинацию за волю к Победе". Но все пока еще впереди, пока идут соревнования", - отметил Камкия.По его словам, на данный момент абхазская команда занимает шестую строчку.Камкия также рассказал, что на презентации национальной кухни, абхазский павильон оценили высоко.В рамках армейских международных игр АрМИ-2022 семь команд из состава Вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" в подмосковном Алабино, "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, "Снайперский рубеж" в Венесуэле, "Специальный рывок" в Сергиевом Посаде, "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге, "Армия культуры" и "Национальная кухня" в Алабино. Сборная Абхазии состоит из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/abkhaziya-debyutirovala-v-tankovom-biatlone-na-armi-2022-1040928673.html
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в мире, абхазия, армия, эльбрус, новости
в мире, абхазия, армия, эльбрус, новости
Абхазские военные выступили на конкурсе "Эльбрусское кольцо" АрМИ-2022
Международные игры АрМИ-2022 проходят с 13 по 27 августа на территории 12 государств. Всего представлены 37 стран.
СУХУМ, 16 авг - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские военные выступили на конкурсе "Эльбрусское кольцо" в рамках АрМИ-2022, сообщил корреспонденту Sputnik замначальника Генштаба Вооруженных сил Абхазии, подполковник Вадим Камкия.
"На конкурсе "Эльбрусское кольцо" сегодня наша команда проявила себя достойно. Главный судья конкурса сказал, что абхазская команда заслуживает "Номинацию за волю к Победе". Но все пока еще впереди, пока идут соревнования", - отметил Камкия.
По его словам, на данный момент абхазская команда занимает шестую строчку.
Камкия также рассказал, что на презентации национальной кухни, абхазский павильон оценили высоко.
В рамках армейских международных игр АрМИ-2022 семь команд из состава Вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах "Танковый биатлон" в подмосковном Алабино, "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии, "Снайперский рубеж" в Венесуэле, "Специальный рывок" в Сергиевом Посаде, "Военно-медицинская эстафета" в Санкт-Петербурге, "Армия культуры" и "Национальная кухня" в Алабино.
Сборная Абхазии состоит из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву.