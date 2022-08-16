https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/bzhaniya-poobeschal-pomoch-gudautskoy-tsrb-1040984626.html

Бжания назвал Гудаутскую ЦРБ стратегически важным объектом

Бжания назвал Гудаутскую ЦРБ стратегически важным объектом

Аслан Бжания посетил Гудаутскую ЦРБ во вторник 16 августа. 16.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-16T18:21+0300

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СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назвал Гудаутскую ЦРБ важным стратегическим объектом и пообещал до 1 сентября оказать содействие в восстановлении системы ее водоотведения, сообщает пресс-служба главы государства.Бжания во вторник посетил больницу вместе с главой администрации Гудаутского района Багратом Боджгуа. Президенту рассказали о проблемах медучреждения. В частности, канализационная сеть больницы в настоящее время не функционирует.Система водоотведения Гудаутской ЦРБ, на которую пришлись пиковые нагрузки во время пандемии коронавируса, оказалась сильно изношена.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/medik-rasskazala-ob-osobennostyakh-novoy-volny-covid-19-v-abkhazii-1040973256.html

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