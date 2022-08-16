https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/medik-rasskazala-ob-osobennostyakh-novoy-volny-covid-19-v-abkhazii-1040973256.html

Медик рассказала об особенностях новой волны COVID-19 в Абхазии

Медик рассказала об особенностях новой волны COVID-19 в Абхазии

По последним данным, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 54565 человек, 693 из них скончались. 16.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-16T13:55+0300

2022-08-16T13:55+0300

2022-08-16T14:18+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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мировая пандемия коронавируса covid-19

гудаутский район

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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Особенностью новой волны коронавирусной инфекции является то, что тяжелых случаев заболевания среди заразившихся немного, рассказала в интервью радио Sputnik Абхазия фтизиатр Милана Бения.По ее словам, сегодня в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 11 пациентов, среди которых двое детей."Еще столько же свободных коек, мы сейчас работаем только на первом этаже, так как необходимости задействовать второй этаж пока нет", – подчеркнула Бения.В продолжение медик сказала, что из общего количества людей, которые обращаются за врачебной помощью, примерно половина не госпитализируется, так как коронавирус протекает у них в легкой форме.В течение трех-четырех дней пациенты получают медицинскую помощь в госпитале и отправляются по домам с рекомендациями врачей. По словам Бения, медики не могут сказать, какой штамм коронавируса сейчас распространяется в республике, "Кентавр" или "Омикрон", так как в стране нет возможностей установить это в лабораторных условиях.Новой волной коронавируса подвержены люди разных возрастов, однако осложнений на легкие, как это было ранее, медики не наблюдают, рассказала Бения. Несмотря на то, что коронавирусная инфекция имеет схожие симптомы с обычным гриппом – температура, кашель, боль в горле, COVID-19 протекает сложнее, добавила она.В целом за первую половину августа врачи оказали помощь около ста пациентам, проинформировала Милана Бения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220813/vaktsinu-sputnik-obnovili-dlya-zaschity-ot-novykh-shtammov-koronavirusa-1040904594.html

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