https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/pervaya-mezhdunarodnaya-letnyaya-shkola-uchitel-goda-otkrylas-v-abkhazii-1040981489.html

Первая Международная летняя школа "Учитель года" открылась в Абхазии

Первая Международная летняя школа "Учитель года" открылась в Абхазии

Мероприятие представляет собой дискуссионную площадку и одновременно школу развития для учителей. 16.08.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 16 – Sputnik. Первая международная летняя школа "Учитель года" открылась в Гагре 15 августа, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по связям с общественностью министерства просвещения и языковой политики Абхазии Аслан Кутелия.Направления работы международной летней школы "Учитель года": дошкольное образование, начальная школа, филология, математика, биология и химия. Организатор – министерство просвещения и языковой политики Абхазии."На этот момент уже прошло три лекции с момента открытия летней школы, его участники проявляют большой интерес к мероприятию. Нужно отметить, что на летнюю школу приехали воспитатели и преподаватели со всех районов страны, что конечно же хороший опыт для их дальнейшей работы", - сказал Кутелия.Всего в летней школе принимают участие более 120 педагогов из Абхазии и России. В начале 2022 года в Абхазии впервые была проведена Международная зимняя школа "Учитель года".Основная задача мероприятия – знакомство с передовыми научными достижениями, педагогическими методиками, современными образовательными технологиями и возможностями их применения. В летней школе участвуют: преподаватели, воспитатели и методисты общеобразовательных учреждений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/tambovskie-uchitelya-proveli-shkolu-pedagogicheskogo-masterstva-dlya-sukhumskikh-kolleg-1040184943.html

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