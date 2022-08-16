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Первая Международная летняя школа "Учитель года" открылась в Абхазии
Первая Международная летняя школа "Учитель года" открылась в Абхазии
Мероприятие представляет собой дискуссионную площадку и одновременно школу развития для учителей. 16.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-16T17:01+0300
2022-08-16T17:01+0300
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СУХУМ, 16 – Sputnik. Первая международная летняя школа "Учитель года" открылась в Гагре 15 августа, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по связям с общественностью министерства просвещения и языковой политики Абхазии Аслан Кутелия.Направления работы международной летней школы "Учитель года": дошкольное образование, начальная школа, филология, математика, биология и химия. Организатор – министерство просвещения и языковой политики Абхазии."На этот момент уже прошло три лекции с момента открытия летней школы, его участники проявляют большой интерес к мероприятию. Нужно отметить, что на летнюю школу приехали воспитатели и преподаватели со всех районов страны, что конечно же хороший опыт для их дальнейшей работы", - сказал Кутелия.Всего в летней школе принимают участие более 120 педагогов из Абхазии и России. В начале 2022 года в Абхазии впервые была проведена Международная зимняя школа "Учитель года".Основная задача мероприятия – знакомство с передовыми научными достижениями, педагогическими методиками, современными образовательными технологиями и возможностями их применения. В летней школе участвуют: преподаватели, воспитатели и методисты общеобразовательных учреждений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220711/tambovskie-uchitelya-proveli-shkolu-pedagogicheskogo-masterstva-dlya-sukhumskikh-kolleg-1040184943.html
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образование, новости
Первая Международная летняя школа "Учитель года" открылась в Абхазии
17:01 16.08.2022 (обновлено: 17:40 16.08.2022)
Мероприятие представляет собой дискуссионную площадку и одновременно школу развития для учителей.
СУХУМ, 16 – Sputnik. Первая международная летняя школа "Учитель года" открылась в Гагре 15 августа, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по связям с общественностью министерства просвещения и языковой политики Абхазии Аслан Кутелия.
"Для участия в летней школе к нам приехали 19 спикеров из России – это преподаватели, которые были признаны лучшими в разные годы. Также абхазские учителя поделятся своим педагогическим опытом, школа будет работать по различным направлениям", - подчеркнул он.
Направления работы международной летней школы "Учитель года": дошкольное образование, начальная школа, филология, математика, биология и химия. Организатор – министерство просвещения и языковой политики Абхазии.
"На этот момент уже прошло три лекции с момента открытия летней школы, его участники проявляют большой интерес к мероприятию. Нужно отметить, что на летнюю школу приехали воспитатели и преподаватели со всех районов страны, что конечно же хороший опыт для их дальнейшей работы", - сказал Кутелия.
Всего в летней школе принимают участие более 120 педагогов из Абхазии и России. В начале 2022 года в Абхазии впервые была проведена Международная зимняя школа "Учитель года".
Основная задача мероприятия – знакомство с передовыми научными достижениями, педагогическими методиками, современными образовательными технологиями и возможностями их применения. В летней школе участвуют: преподаватели, воспитатели и методисты общеобразовательных учреждений.