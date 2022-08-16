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Зантария о погоде в Абхазии во второй половине августа: жара, высокий ультрафиолет, дожди

Зантария о погоде в Абхазии во второй половине августа: жара, высокий ультрафиолет, дожди

О том, какая погода будет во второй половине августа, стоит ли крестьянам бояться засухи в эфире радио Sputnik рассказала начальник аналитического отдела при... 16.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-16T14:26+0300

2022-08-16T14:26+0300

2022-08-16T14:36+0300

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Занатария о погоде в Абхазии во второй половине августа: жара, высокий ультрафиолет, дожди Занатария о погоде в Абхазии во второй половине августа: жара, высокий ультрафиолет, дожди

На территория черноморского побережья Абхазии во второй половине августа в основном будет наблюдаться переменная облачность без осадков, местами туман и высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщила метеоролог Зантария."В отдельные дни из-за местных циркуляционных процессов пройдут кратковременные дожди, сопровождающиеся грозой и ветром. Температура воздуха ночью от +21°С до 26°С , днем от +31°С до + 36 °С. Ветер средний 2-6 м/с, местами в порывах до 12 м/с . Температура морской воды +27°С. Это характерно для августа. Будет удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Норма осадков августа 102 мм, мы не видим, чтобы в этом месяце выпало бы выше нормы осадков", - сообщила метеоролог.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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