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Бжания подарил вдове Героя Абхазии Гены Карданова квартиру в Гагре
Бжания подарил вдове Героя Абхазии Гены Карданова квартиру в Гагре
Герой Абхазии, доброволец из Кабарды Гена Карданов погиб 13 апреля 1993 года от ранения осколком снаряда. 17.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-17T10:59+0300
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СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания вручил ключи от двухкомнатной квартиры в Гагре вдове Героя Абхазии Гены Карданова Асият Кардановой в среду, 17 августа.Гена Карданов родился в 1967 году в селении Аргудан Урванского района Кабардино-Балкарии. В родном селе окончил среднюю школу. Затем учился в Старочерекском СПТУ. Работал водителем в совхозе "Красная нива". В начале Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в числе группы добровольцев из Кабардино-Балкарии прибыл в Абхазию.После освобождения Гагрского района 6 октября 1992 года добровольцы решили создать свою группу, назвали они ее "Кабарда". Командиром единогласно был избран Гена Карданов.В ноябре 1992 года группа "Кабарда" принимала участие в Шромском наступлении. После неудачного исхода этой операции группу перебросили на Восточный фронт. 30 ноября в бою за село Маркула Гена Карданов получил ранение. Перед январским наступлением бойцы группы "Кабарда" вернулись на Гумистинский фронт.Гена Карданов погиб 13 апреля 1993 года от ранения осколком снаряда.Герой Абхазии Гена Карданов покоится в родном Аргудане. Ежегодно в честь памяти о нем в Абхазии и Кабардино-Балкарии проводят международный турнир по вольной борьбе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210123/Put-geroya-istoriya-dobrovoltsa-Geny-Kardanova---1029295261.html
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Бжания подарил вдове Героя Абхазии Гены Карданова квартиру в Гагре
10:59 17.08.2022 (обновлено: 11:18 17.08.2022)
Герой Абхазии, доброволец из Кабарды Гена Карданов погиб 13 апреля 1993 года от ранения осколком снаряда.
СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания вручил ключи от двухкомнатной квартиры в Гагре вдове Героя Абхазии Гены Карданова Асият Кардановой в среду, 17 августа.
"При поддержке администрации Гагрского района и нашей поддержке было принято решение помочь вам в приобретении жилья. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз вас поблагодарить, вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь. Мы недавно отмечали День добровольца, и вклад добровольцев в Отечественную войну народа Абхазии невозможно переоценить", – подчеркнул глава государства.
Гена Карданов родился в 1967 году в селении Аргудан Урванского района Кабардино-Балкарии. В родном селе окончил среднюю школу. Затем учился в Старочерекском СПТУ. Работал водителем в совхозе "Красная нива". В начале Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в числе группы добровольцев из Кабардино-Балкарии прибыл в Абхазию.
После освобождения Гагрского района 6 октября 1992 года добровольцы решили создать свою группу, назвали они ее "Кабарда". Командиром единогласно был избран Гена Карданов.
В ноябре 1992 года группа "Кабарда" принимала участие в Шромском наступлении. После неудачного исхода этой операции группу перебросили на Восточный фронт. 30 ноября в бою за село Маркула Гена Карданов получил ранение. Перед январским наступлением бойцы группы "Кабарда" вернулись на Гумистинский фронт.
Гена Карданов погиб 13 апреля 1993 года от ранения осколком снаряда.
Герой Абхазии Гена Карданов покоится в родном Аргудане. Ежегодно в честь памяти о нем в Абхазии и Кабардино-Балкарии проводят международный турнир по вольной борьбе.