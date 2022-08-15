https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/spustya-tridtsat-let-den-dobrovoltsa-otmetili-v-gudaute-1040962012.html

Спустя тридцать лет: День добровольца отметили в Гудауте

Спустя тридцать лет: День добровольца отметили в Гудауте

В Отечественной войне народа Абхазии участвовало более 2000 добровольцев, 299 воинов погибли. Памятные мероприятия, посвященные Дню добровольца, прошли в... 15.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-15T19:55+0300

2022-08-15T19:55+0300

2022-08-15T19:55+0300

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О том, как отметили День добровольца в Гудауте, как защитники Абхазии и ее жители запомнили события 30-летней давности, чем президент наградил сына одного из погибших в ходе войны добровольца, кто и за что получил медали от главы Северной Осетии, читайте в материале Бадри Есиава.Еще свежо в памятиПрошло ровно 30 лет со дня, когда на защиту Абхазии от грузинского агрессора встали тысячи представителей братских народов. Ежегодно 15 августа в Абхазии отмечают День добровольца. Основные памятные и торжественные церемонии прошли в Гудауте у мемориала в честь павших добровольцев.Сотни людей пришли к тому месту вблизи местного дома культуры. Многие из них держали в руках флаги Абхазии, Чечни, Кабардино-Балкарской Республики, Южной Осетии. По всему городу из динамиков звучали песни военных лет, а проезжая часть к мемориалу была перекрыта оградительными лентами. Повсюду дежурили сотрудники правоохранительных органов.В церемониях участвовали президент Абхазии Аслан Бжания, первый вице-премьер Беслан Джопуа, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, глава Гудаутского района Баграт Боджгуа, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, а также ветераны Отечественной войны народа Абхазии, сотрудники госучреждений и, конечно же, сами добровольцы. Всего приехало в республику на празднование этого события около 200 человек.Кавалер ордена "Леона", доброволец из Чечни Вахид Керимов в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что для него и его товарищей этот день одновременно и праздничный, и скорбный, так как во время боевых действий в Абхазии погибло 67 выходцев из Чечни.Керимов признался, что не мог оставаться дома, когда братский чеченцам народ находился под угрозой исчезновения из-за перевеса сил в сторону агрессору.Лечи Тепсаев был штурманом гражданской авиации. Когда в Абхазии началась война, он был в отпуске у себя на родине в Чечне, но вместо отдыха в кругу семьи, он доставлял при помощи авиации в республику часть добровольцев.В 2016 году Тепсаев переехал с двумя сыновьями жить в село Белая речка Гудаутского района. У них там свой дом, сад и огород."Один из сыновей прошел службу в Седьмой российской военной базе. Младший сын учится в гудаутской средней школе №4. Я пенсионер и стараюсь больше отдыхать, но в Абхазии, как я понял, главное вовремя покосить траву. Очень быстро растет", - поделился он.Доброволец также отметил, что он сдружился с соседями в абхазском селе и разделяет с ними все хорошие и плохие события. Ему удалось влиться в местный уклад жизни и он даже участвует в ежегодных традиционных праздниках.Шамилю Тукову из Карачаево-Черкесской Республики было 23 года, когда он прибыл на защиту Абхазии в 1992 году. По словам добровольца, он был не очень удачливым бойцом и часто попадал в госпиталь. У него было несколько огнестрельных ранений и контузия, но Туков никогда не жалел о своем решении, принятом 30 лет назад.Многие добровольцы не видели друг друга немало лет. Туков уверен, что такие юбилейные даты – это хороший и приятный повод снова собраться в дружной компании и отметить праздник в позитивной атмосфере.Журналист газет "Республика Абхазия" и "Бзыбь" Марина Габрия призналась, что весть о начале войны всем показалась преувеличенной. Никто не ожидал полномасштабных боевых действий, но избежать этого не удалось. 15 августа она находилась на Ауадхаре и именно там Габрия впервые увидела добровольцев, которые, преодолев горные перевалы, спешили на помощь абхазам."На часах было около 15:00. Мы услышали строевой шаг и увидели, как идут вооруженные мужчины при полном обмундировании. Это была первая группа добровольцев из Чечни. Я им безумно благодарна. Их приход стал нашими крыльями, уверенностью и мы почувствовали, что пришли настоящие воины", - сказала она.Житель Абхазии Беслан Ахалая выразил благодарность всем добровольцам и подчеркнул важность сохранения памяти об их подвиге ради абхазского народа в истории республики для последующих поколений."Они оставили свои семьи. Кто-то погиб, у кого-то остались дети без отца, кто-то взял в руки оружие еще совсем юным. Не каждый такое сможет сделать. Хвала, почет и уважение этим людям", - сказал он.Спасибо за помощьПосле церемонии возложения цветов к мемориалу добровольцам, президент Абхазии Аслан Бжания и участники встречи посетили государственный музей Боевой славы имени Сергея Дбар, где их встретила директор объекта Гугуца Джикирба и рассказала о подвигах защитников Абхазии.Затем в гудаутского доме культуры состоялся праздничный концерт. На сцену вышли артисты абхазской эстрады, вокальные и танцевальные коллективы, а также ансамбль "Нальцук" из Кабардино-Балкарской Республики. Но прежде присутствующие почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии минутой молчания.Аслан Бжания выступил с поздравительной речью. "Уже на второй день войны мы были не одни. К нам на помощь пришли первые добровольцы с Северного Кавказа во главе с выдающимся сыном кабардинского народа Султаном Асланбековичем Сосналиевым. Добровольцы с Северного Кавказа, юга России, наши братья из зарубежной диаспоры, Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской республики встали рядом с нами в справедливой борьбе против агрессора", – сказал президент.Заместитель руководителя фонда "Помним" Ляля Чамагуа в своем выступлении подчеркнула, что именно добровольцы сорвали планы грузин по завоеванию Абхазии. Она также рассказала о работе штаба Конфедерации горских народов Кавказа, который первым возглавил организатор всего добровольческого движения Муса Шанибов.Супруга Героя Абхазии, первого генерала Абхазской армии Султана Сосналиева Любовь Сосналиева уверена, что добровольцы, которые 30 лет назад пришли в Абхазию и отстаивали ее свободу, обладали большим сердцем. Она выразила благодарность каждому из них.Любовь Сосналиева уточнила, что на момент начала войны ее супругу было 50 лет, но рядом с ним встали десятки еще совсем молодых бойцов, среди которых было три его племянника."Если бы он (Султан Сосналиев – прим.) был жив, он все-таки сказал, обойдя этикет горцев, спасибо вам, что не подвели меня. После освобождения Гагры сюда приехала делегация и предложила ему уехать, считая, что вслед за ним уедут и другие добровольцы. Он им ответил: не вы меня прислали и не вам мне говорить уезжать отсюда или нет", - вспомнила Сосналиева.Завещание и награда президентаДоброволец из Чечни Султан Дакаев погиб в Абхазии в декабре 1992 года. Перед смертью он завещал передать его пистолет Baikal-442 сыну, но оружие было утеряно. По истечении 30 лет желание Дакаева было исполнено. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о награждении аналогичным именным пистолетом сына Султана Дакаева Айнди. Глава государства вручил его лично."Во Славу Осетии"В юбилейной церемонии принял участие и депутат Парламента Северной Осетии Зелемхан Ватаев. От имени главы братской республики Сергея Меняйло он вручил президенту Абхазии медаль "Во Славу Осетии".Медалью "Во Славу Осетии" посмертно также был награжден первый президент Абхазии Владислав Ардзинба. Ее передали советнику президента Абхазии по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмагу Аджинджал.Награды были удостоены и спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба, министр обороны республики Владимир Ануа, его заместитель Беслан Цвижба, советник президента Абхазии по делам спорта Ахра Ашуба, замруководителя фонда "Помним" Ляля Чамагуа.Медалью "Во Славу Осетии" награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/boytsy-dobroy-voli-1040910788.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/pobednyy-marsh-generala-sosnalieva-1038790297.html

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