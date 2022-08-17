https://sputnik-abkhazia.ru/20220817/bzhaniya-utochnil-traty-abkhazii-na-borbu-s-pandemiey-koronavirusa-1040996284.html

Бжания уточнил траты Абхазии на борьбу с пандемией коронавируса

Бжания уточнил траты Абхазии на борьбу с пандемией коронавируса

За все время пандемии в Абхзаии выявили более 54,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-17T16:38+0300

2022-08-17T16:38+0300

2022-08-17T17:08+0300

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СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Абхазия потратила на борьбу с коронавирусом 1 миллиард 70 миллионов рублей, из которых 1 миллиард 20 миллионов – средства собственного бюджета. Об этом сообщил президент Аслан Бжания на встрече с членами Общественной палаты в среду, 17 августа.По словам Бжания, за весь период пандемии коронавируса в Абхазии заболело 54 824 человека, вылечили около 53 тысяч людей, скончались 693 человека. Летальность составила 1,3%. Всего в лечении пациентов с COVID-19 было задействовано 800 медиков.Сейчас в Гудаутском госпитале на стационарном лечении находятся 12 ковидных пациентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/medik-rasskazala-ob-osobennostyakh-novoy-volny-covid-19-v-abkhazii-1040973256.html

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